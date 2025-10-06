Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС

Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС

Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
01:08
Війна з Росією Юрій Касьянов

Майор Державної прикордонної служби України, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов ввечері у неділю, 5 жовтня 2025 року, виходив з пікетом на Майдан Незалежності

Зміст

Це було зроблено ним на знак протесту проти розформування створеної ним роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України, розповів він у себе на фейсбуці.

"Це не порушення закону, це не військовий заколот, не демонстрація, не мітинг і не одиночний пікет. Це – звернення до верховного головнокомандувача, спроба відновити справедливість, розтоптану чиновницьким свавіллям. Це акт відчаю", - зазначав Касьянов в анонсі до акції.

Читайте і дивіться також: "Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів. Ексклюзив Еспресо

За його словами, його підрозділ наказали ліквідувати до понеділка, 6 жовтня.

"Здали зброю, боєприпаси. Сьогодні-завтра почнуть відправляти висококваліфікованих операторів дронів, програмістів, електронників, аналітиків в різні підрозділи ДПСУ для подальшого проходження служби в якості стрільців. Скільки я служу в армії, з 1986 року ніколи не бачив, щоб так швидко працювала військова машина. І це просто жах – знищення ефективного бойового підрозділу під час такої важкої війни. Мені кажуть зверху, що все це відбувається тому, що я "загрався в політику". Це не так - тут нуль політики. Тут особисті образи і особисті фінансові інтереси. Великі гроші", - поділився своїм баченням ситуації майор Касьянов.

Як він наголосив, йдеться про його публічні виступи щодо розподілу державних витрат на військові товари і технології.

Що закидають Касьянову і як він на це відповідає

В окремому дописі майор детально зупинився на тому, в чому його звинувачують опоненти.

"Пишуть, що у Касьянова - "корупція": його підприємство виготовляло дрони для його ж підрозділу на величезні суми грошей.  По-перше, гроші не такі вже й великі, з огляду на розмах дронової війни. По-друге, дрони коштували - в середньому - 5 тис доларів, при вартості інших хороших дронів дипстрайк в десятки разів більше при тій же начинці. По-третє, що таке корупція?.. Це коли посадова особа використовує службове становище для особистого збагачення.  Що було у нас? На початку 2022 року наше сімейне підприємство стало базою для нашого підрозділу. Ми самі розробляли дрони, самі їх виготовляли і самі застосовували. Було створено ППД (пункт постійної дислокації - ред.) підрозділу, склади, офіс, все необхідне - не за державні гроші. Було виготовлено сотні дронів дальнього радіусу дії - не за державні гроші", - описав стан справ військовий.

"До середини літа 2023 року ми воювали не за державні гроші. Свої дрони, свої автомобілі, свої бази, навіть частково своя вибухівка. Ми бомбили ворожі аеродроми, знищували ППО С-300, завдали унікального удару по московському Кремлю - не за державні гроші. Це корупція?", - підсумував Касьянов.

Запрошення до СБС

Командувач Сил безпілотних систем майор ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді своєю чергою заявив про готовність прийняти до себе роту Касьянова. "Ми з ним вже на звʼязку. Шукаємо рішення, з моменту, як він підняв завірюху: вчора, позавчора, крайнього разу- хвилин двадцять тому, і точно- не у якості переговорника, але зацікавленого професійно, що підтверджено конкретними кроками", - поінформував Мадяр вдень 5 жовтня.

Якщо його пропозицію буде прийнято, особливо підкреслив Бровді, то дронарям з роти Касьянова слід бути готовими у лавах СБС дотримуватися дисципліни й виконувати усі без виключення накази командування.

Читайте також: Валентин Бадрак. Як Україні масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів

"У нас в СБС працюють всі і багато. Без хочу-не-хочу, буду-не-буду, і літають туди, куди доцільно, а не з власної забаганки;- але всі знають, що двері на вихід відкриті нон-стоп. Тому і СЗЧ на пальцях однієі руки. Хто не працює - того я прошу особисто у більшості випадків, - період кумівства та "своячества" перегорнуто. Тому ми чітко визначили з паном Касьяновим порядок дій. Без сварок, взаємоповажливо та наразі - на конструктиві", - підсумував Мадяр.

