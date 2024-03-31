КДБ Білорусі заявив про нейтралізацію "агентів спецслужб України"
Від початку 2024 року Комітет державної безпеки Республіки Білорусь нібито провів вже не одну операцію проти українських спецслужб
Про це йдеться в анонсі до фільму "Зачистка", що має вийти на білоруському телеканалі ОНТ. Канал підтримує самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, володіє ним міністерство інформації Білорусі.
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"Комітет державної безпеки лише цього року провів три спеціальні операції у прикордонних районах. І з'ясувалося, що агенти спецслужб України, а серед них опинилися і громадяни Білорусі, переміщали через південні рубежі вибухівку, обладнали схованки, щоб потім інші завербовані Києвом підривали та вбивали", - зазначає ОНТ.
Фільм буде показано завтра, 1 квітня 2024 року, о 21:30.
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