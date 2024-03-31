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Теракт у московському "Крокусі": РФ офіційно звинуватила голову СБУ Малюка

31 березня, 2024 неділя
19:21
Війна з Росією Василь Малюк

Російське МЗС вимагає від України видати очільника Служби безпеки України Василя Малюка як начебто відповідального за "теракти у РФ"

Відповідне звернення до української влади з'явилось у неділю, 31 березня 2024 року, на сайті Міністерства закордонних справ Росії.

Відомство Сергія Лаврова стверджує, що саме Малюк відповідальний за серію вибухів на території РФ та окупованих нею територій у 2023-2024 роках.

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"Здійснений 22 березня у місті Красногорську і кривавий терористичний акт, що шокував увесь світ, - далеко не перша терористична атака проти нашої країни останнім часом. Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують на те, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну", - стверджує МЗС РФ.

Про які саме "сліди" йдеться, у повідомленні не уточнюється.

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До "варварських терактів із застосуванням вибухових пристроїв", начебто влаштованих Україною в Росії й на захоплених територіях, російські дипломати також зараховують загибель російських пропагандистів Дар'ї Дугіної та Владлена Татарського, загибель 5 осіб на незаконно спорудженому Кримського мосту, а також поранення письменника Захара Прилєпіна та його водія, поранення 42 людей під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі під час знищення Татарського.

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"Терористичними" МЗС РФ називає й рейди "Російського добровольчого корпусу" (РДК). Як і сам "Корпус".

"У зв'язку з цим МЗС Росії передало владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) про негайний арешт та видачу всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог - арешт глави СБУ В. Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації", - зазначається в заяві на сайті головного дипломатичного відомства країни-агресора.

26 березня Басманний суд Москви заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка за звинуваченням у терористичному акті. 

  • Перед цим директор ФСБ Олександр Бортников назвав "законною ціллю" начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.
Теги:
Росія
СБУ
теракт
МЗС
Сергій Лавров
терорист
тероризм
пропаганда
російські фейки
Москва
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