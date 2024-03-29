"Синіми светрами" у "Крокус-Сіті" закривають провал ФСБ
Про те, як працює російська пропаганда, на прикладі теракту в Красногорську
Російська влада плодить про теракт в Крокус Сіті все більше і більше версій. Вже якогось мужика в синьому светрі витягли, щоб згодувати конспірологію власній опозиції, нам і Заходу. Паралельно заявляють що теракт спільно планували США, Британія та Україна. Буде ще багато чого.
Хоча почалося все, звісно, з того, що терористи планували перейти через вікно на російсько-українському кордоні. Який, мабуть, спільно планували ФСБ та СБУ.
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Якщо ви це все теж спостерігаєте і думаєте, що таке різноманіття маразму — це баг, то ні. Це якраз план такий. Це свідомий вкид в інформаційне поле багатьох різних версій, тез і теорій. Які насправді не потрібно робити ані логічними, ані обгрунтованими. Головне — щоб люди підхоплювали та обговорювали.
Вони так вже робили з Боїнгом, аби приховати правду. І іспанський диспетчер, і український літак, і українська ППО, і пасажири вже були мертвими. Тоді вони, в першу чергу, намагалися переконати іноземну спільноту. Але правда все ж була встановлена.
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Задача ж у кейсі з Крокусом дуже проста: щоб і у Росії, і за її межами якомога менше обговорювали те, наскільки російська влада провалилася з цим терактом. Бо провал системи очевидний, вона продемонструвала наскільки вразлива, і тепер треба зробити все, щоб обговорюючи “український слід”, “підступний Захід” і “мужика у светрі”, поменше казали про суть.
А суть історії проста: справжні терористи, якщо захочуть, в принципі можуть робити з російськими цивільними, що хочуть. Бо діра в системі безпеки через війну в Україні, де зосереджені всі ресурси РФ, така, що Росія стала вразлива до асиметричних дій ІДІЛ чи інших подібних структур десь на рівні 90-х років. Коли, крім підстав ФСБ, в країні була купа і справжніх терактів. Але і цю гарну для нас реальність і погану для Путіна він приховати не зможе. В першу чергу, від того ж ІДІЛ. Бо вони якраз ситуацію розуміють пречудово.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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