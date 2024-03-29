Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Синіми светрами" у "Крокус-Сіті" закривають провал ФСБ
OPINION

"Синіми светрами" у "Крокус-Сіті" закривають провал ФСБ

Юрій Богданов
29 березня, 2024 п'ятниця
12:08
Погляд Юрій Богданов

Про те, як працює російська пропаганда, на прикладі теракту в Красногорську

Російська влада плодить про теракт в Крокус Сіті все більше і більше версій. Вже якогось мужика в синьому светрі витягли, щоб згодувати конспірологію власній опозиції, нам і Заходу. Паралельно заявляють що теракт спільно планували США, Британія та Україна. Буде ще багато чого.

Хоча почалося все, звісно, з того, що терористи планували перейти через вікно на російсько-українському кордоні. Який, мабуть, спільно планували ФСБ та СБУ.

Читайте також: Хто такі ІДІЛ-К, що взяли на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті"

Якщо ви це все теж спостерігаєте і думаєте, що таке різноманіття маразму — це баг, то ні. Це якраз план такий. Це свідомий вкид в інформаційне поле багатьох різних версій, тез і теорій. Які насправді не потрібно робити ані логічними, ані обгрунтованими. Головне — щоб люди підхоплювали та обговорювали.

Вони так вже робили з Боїнгом, аби приховати правду. І іспанський диспетчер, і український літак, і українська ППО, і пасажири вже були мертвими. Тоді вони, в першу чергу, намагалися переконати іноземну спільноту. Але правда все ж була встановлена.

Читайте також: Навіщо Кремлю теракти?

Задача ж у кейсі з Крокусом дуже проста: щоб і у Росії, і за її межами якомога менше обговорювали те, наскільки російська влада провалилася з цим терактом. Бо провал системи очевидний, вона продемонструвала наскільки вразлива, і тепер треба зробити все, щоб обговорюючи “український слід”, “підступний Захід” і “мужика у светрі”, поменше казали про суть.

А суть історії проста: справжні терористи, якщо захочуть, в принципі можуть робити з російськими цивільними, що хочуть. Бо діра в системі безпеки через війну в Україні, де зосереджені всі ресурси РФ, така, що Росія стала вразлива до асиметричних дій ІДІЛ чи інших подібних структур десь на рівні 90-х років. Коли, крім підстав ФСБ, в країні була купа і справжніх терактів. Але і цю гарну для нас реальність і погану для Путіна він приховати не зможе. В першу чергу, від того ж ІДІЛ. Бо вони якраз ситуацію розуміють пречудово.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
ФСБ
тероризм
ІДІЛ
ісламісти
пропаганда
Читайте також:
Олександр Сирський, Рустем Умєров
29 березня, 2024 п'ятниця
У ЗСУ переглянули потребу в мобілізації 500 тис. людей, - Сирський
фантастика
26 березня, 2024 вiвторок
Наша п’ятірка фантастичних фільмів-новинок за 2024 рік для вас
На фото діти з України
28 березня, 2024 четвер
Канада не планує продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.95
    Купівля 38.95
    Продаж 39.47
  • EUR
    Купівля 42.08
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 березня
12:12
Оновлено
Атака на Україну 29 березня 2024
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: поранено 6 людей, пошкоджено ТЕС і ГЕС
12:11
Постачали в РФ граніт для виготовлення пам’ятників загиблим окупантам: СБУ затримала підозрюваних
12:04
електроенергія
Україна експортуватиме електроенергію попри атаки РФ: ситуація в енергосистемі станом на 29 березня
11:52
Україна повернула тіла 121 полеглого захисника
11:50
На фото: 50 Cent
Колишня дівчина репера 50 Cent звинуватила його в зґвалтуванні та фізичному насильстві
11:49
польща україна , біженці
Польща планує надати біженцям з України право змінити статус перебування: подробиці
11:37
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
У Румунії біля українського кордону знайшли фрагменти безпілотника
11:24
На Дніпропетровщині РФ атакувала дроном автівку: загинув чоловік
11:20
На фото: Алессандро Мікеле
Колишній креативний директор Gucci Алессандро Мікеле очолив Valentino
11:20
діти, війна
З окупованих територій Херсонщини вдалося повернути родини з трьома дітьми
11:13
Зроблено в Україні
"Зроблено в Україні": у Сумах відкрили перший офіс підтримки мікро- та малого бізнесу
11:09
Бундестаг
У бундестазі вважають, що розгортання сухопутних військ країни НАТО в Україні не означає автоматичного вступу в конфлікт інших членів Альянсу, - ЗМІ
10:58
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Боєприпаси в Україну почнуть надходити з квітня, і це суттєво змінить динаміку на полі бою, - Згурець
10:57
годинник, зміна часу
Україна 31 березня переходить на літній час: у Мінекономіки нагадали причини
10:55
ракета Х-101
У Молдові не підтвердили інформацію про проліт російської ракети над своєю територією
10:54
На фото: пропалестинська акція у Cтокгольмі з вимогою виключити Ізраїль з Євробачення-2024
Ізраїль закликав своїх громадян не ходити з національною символікою під час Євробачення у Мальме
10:49
Володимир Соловйов
У Вірменії заблокували трансляцію програм російського пропагандиста Соловйова
10:27
Валерій Залужний та Олександр Сирський
Сирський прокоментував звільнення Залужного
10:25
Анонс
Фільм Одеса: змінюючи код
Віднайти код Одеси у її героях: в п'ятничному ефірі Еспресо новий документальний фільм
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:20
Фортифікації, зуби дракона
Військові та цивільні інженери об’єдналися для зведення фортифікацій на Запорізькому напрямку
10:16
Авдіївка
Сирський розповів, скільки українських військових потрапили у полон до РФ під час виходу з Авдіївки
10:14
Наводила авіабомби на Сумщину: СБУ затримала пособницю окупантів
10:07
Олександр Сирський, Рустем Умєров
У ЗСУ переглянули потребу в мобілізації 500 тис. людей, - Сирський
10:00
OPINION
Сергій Фурса
Чому поляки не вважають себе "боягузами"?
09:58
На фото: Антон Птушкін
"Смертю людини вже нікого на Заході не здивувати": Птушкін презентував документалку про тварин і війну
09:57
Patriot
Улітку Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві
09:43
Олександр Сирський
Атаки дронами по кораблях РФ виявилися такими ефективними, що може йтися про зміну стратегії війни на морі, - Сирський
09:41
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ворог перекинув резерви з Куп'янського напрямку, щоб просунутися на Лиман, - командир взводу 95-ї ОДШБр Краснов
09:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи зможе Зеленський переграти Трампа, а Росія заблокувала спостережну місію ООН щодо санкцій проти Північної Кореї. Акценти світових ЗМІ 29 березня
09:13
На фото: Ксенія Мішина
Ведуча телешоу "Я люблю Україну" Мішина записала на Балі російськомовний подкаст зі своїм фітнес-тренером
09:09
Україна і США домовились про відтермінування виплат за державним боргом
08:55
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Росіяни запустять залізницю від Маріуполя до Іловайська у квітні-травні та мріють про ще одну вздовж азовського узбережжя, - Андрющенко
08:38
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Масована атака РФ: українська ППО знищила 84 повітряні цілі ворога
08:38
окупанти
Росія забирає нерухомість жителів ТОТ Луганщини та Донеччини, які поїхали з окупації, - ОВА
08:30
на фото: українська жінка
Близько 50% українських біженців, які опинилися у Польщі після повномасштабного вторгнення, висловлюють бажання повернутися в Україну, - дослідження
08:03
OPINION
Юрій Бутусов
Війна дронами. Прямі збитки Росії від атак на НПЗ сягнули півтора мільярда доларів
08:01
Бріджит Брінк
"Наша допомога потрібна зараз": посолка США Брінк відреагувала на російську атаку по Україні
07:49
Оновлено
втрати росіян
ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 27 бронемашин та 56 БПЛА
07:24
санкції проти Росії
Японія продовжила торговельні санкції проти РФ ще на рік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV