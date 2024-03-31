Вигоду від теракту в Москві отримали тільки спецслужби Росії, - генерал Мусаєв

Яке ваше бачення можливих сценаріїв розгортання подій під час теракту в "Крокус Сіті холі"? Що могло бути, а що могло не вписуватися в офіційну версію?



Я вже висловлював свою думку, але сьогодні можна більш заглиблено цю тему розкрити. Зараз вже відомо, що виконавці теракту - це представники ІДІЛ "Хорасан" з північного Афганістану. Можливо, коригувалися, керувалися з того регіону. Але є багато інших моментів, які свідчать про більш широку участь залучених осіб у цьому теракті.



Я б хотів спочатку зупинитися на версії Російської Федерації, на тому, що озвучують сьогодні Путін, Бортников (голова ФСБ РФ), Патрушев (секретар радбезу РФ) та інші керівники щодо цього. Вони, висловлюючи сумніви про причетність до організації теракту ІДІЛ "Хорасан", намагаються перевести відповідальність на Україну.

Якщо судити за тими подіями, які відбувалися під час теракту й після теракту, то неозброєним оком видно вигоду спецслужб Росії.

Передусім це умови, в яких готувалися до теракту. Отримали зброю, виїжджали до Туреччини, де отримували додаткову візу до Російської Федерації. Тут слід відзначити, що у посольстві Туреччини з чотирьох співробітників-дипломатів зазвичай два співробітники СЗР (Служба зовнішньої розвідки), один співробітник ГРУ та один співробітник ФСБ. Тут у мене з арифметикою все в порядку. Реально у посольствах така обстановка.



І дуже підозріло, що за даними турецьких спецслужб, які озвучив Ердоган, окрім посольства Російської Федерації, ці люди ні з ким не контактували. Вони були під наглядом спецслужб Туреччини.

Більшість спецслужб світу, а тим більше країн НАТО, куди входить Туреччина, були орієнтовані на те, що саме вихідці з Таджикистану за завданням ІДІЛ планують терористичні акти.

І дуже підозріло те, що в Туреччині, по суті, спецслужби Росії видають ось цю повторну візу для в'їзду в Російську Федерацію.



Є численні ознаки створення сприятливих умов для цих виконавців терористичного акту. Тобто якимось чином у найсуворішому такому силовому режимі вони отримують зброю. Спокійно закуповують горючі матеріали у магазині – бензин, вірніше на автозаправці. По декілька ріжків патронів, і не декілька, а десятки ріжків з патронами для зброї. Проживання. Можливість провести рекогносцировку (огляд, обстеження, візуальне вивчення) у тому ж "Крокусі". Все це вказує на створення сприятливих умов для здійснення терористичного акту.



І навіть на кінцевому етапі, куди бігли виконавці теракту, а я впевнений, що це одні й ті ж люди, російські спецслужби та засоби масової інформації показують, що вони бігли у бік Білорусі. Якщо брати, що за планом людей, які контролювали та спрямовували цей терористичний акт, кінцевою метою мала бути Україна, а всю відповідальність, як ми сьогодні знаємо, керівництво Росії намагається безпідставно покласти на Україну, це цілком вкладається у цю схему супроводжуваного терористичного акту.



За версією Росії, російських спецслужб, вони мали вчинити теракт і бігти у бік України, так вони планували. Насправді вони опинилися біля Білорусі. І там за їхнім планом, взявшись за руки, Малюк з Будановим повинні їх були зустрічати на кордоні. Це така версія, розумієте. Дика, звичайно, версія, але вони дотепер намагаються, як багато хто тут говорив, пришити шаровари до тюбетейки. Версія абсолютно шита білими нитками, але в той самий час вона повністю розкриває те, що цій групі терористів-виконавців створювали умови сприяння на всій території Росії під час виконання і навіть спробували забезпечити певний резерв часу для того, щоб вони рухалися на захід, у бік України.



А чому відразу не витягнули фейкових представників України, а були затримані громадяни Таджикистану?



Розумієте, за даними спецслужб Сполучених Штатів Америки терористичний акт організував ІДІЛ. І ці виконавці цілковито підходять під портрет виконавця. Багато хто сумнівається, думаючи, що виконавці терористичних актів з боку "Ісламської держави" повинні бути одягнені у красиву чорну форму з відповідним головним убором та інше. Але це, по суті, пострадянські люди з відповідною ментальністю, з відповідним рівнем освіти, умовами побуту та життя – цілковито наші пострадянські люди. І тому сумніватись у тому, що саме вони були виконавцями, на мій погляд, абсолютно не доводиться.



Окрім цих чотирьох, ви знаєте, заарештовано людину, яка надавала їм житло у Москві з сином та ще з кимось, і людину, що продала автомобіль, на якому вони намагалися залишити місце злочину. Тобто коло цих людей, які пов'язані конкретно з цим терористичним актом, на сьогодні достатньо чітко визначене.

А ось те, що ви кажете: а де ж Україна? Ось із цим питанням у російських спецслужб, у Росії дуже великі проблеми. Прив'язати сьогодні Україну до цього терористичного акту практично неможливо.

Де вони знайдуть людей із конкретними елементами зв'язку, конкретними фактами спілкування і при цьому напряму пов'язаних з Україною – це навіть теоретично сьогодні неможливо. Звичайно, вони знайдуть яку-небудь віддану їм людину, яка буде вказувати. Я впевнений, через деякий час оці арештовані люди будуть казати, що вони бігли в Україну і там їх начебто хтось зустрічав. Але це все білими нитками шито. Це однозначно.

Виходячи з власного життєвого, професійного досвіду, бачу, що терористичний акт організований та скеровувався конкретно "Ісламською державою", представниками "Ісламської держави", у який тонко та акуратно втрутилися спецслужби Росії.

Так, спецслужби не могли керувати всім процесом, просто втручаючись під чужим прапором, створюючи умови, полегшуючи умови вчинення терористичного акту - ось тільки таким способом вони втрутилися. Є багато ознак щодо такої версії, але взяти та довести це дуже складно і неможливо.

Хоча тут у нас, у Відні - а багато хто знає, що раніше це була шпигунська столиця, і ми тут, колишні співробітники КДБ, інколи зустрічаємося, частіше через інтернет спілкуємося, хоча живемо в одному місті. Більшість із них, ідеологічно перебуваючи на боці Росії, навіть підтримують оцю російську агресію проти України, при всьому цьому дуже критично сприймають діяльність спецслужб Росії сьогоднішнього покоління.



Ми, старше покоління, прекрасно розуміємо: навіть якщо з метою укріплення безпеки Росії, зосередження всього російського суспільства навколо фігури Путіна та спрямування гніву у бік України, чим намагається займатися сьогодні російська влада, навіть при цьому - ефект абсолютно негативний, якого добивалися спецслужби, використовуючи цей терористичний акт.



Окрім гніву, спрямованого проти наших центральноазіатських братів таджиків, населення Росії дуже критично сприймає діяльність спецслужб, всіх силових структур. Це теж явно видно, особливо оце злочинне ставлення до заарештованих таджиків, навіть у російському суспільстві це має негативний ефект. Хоча вся пропаганда називає їх упирями. Навіть те, що Медведєв сказав, що треба всіх убивати, взагалі дуже тяжке.



А чи збираються таджики, чи узбеки, чи казахи захищатися, якщо справді в Росії запустять сценарій чорної сотні та погромів колишніх мешканців Центральної Азії?



Я якраз про це і хотів сказати. Однією з цілей було – об'єднати російське суспільство проти України, об'єднати його навколо фігури Путіна, підтримати цього Путіна, враховуючи, що були проблеми і з Навальним, і під час виборів багато громадян Росії були проти Путіна, це було видно неозброєним оком.

Окрім того, щоб об'єднати цим терористичним актом, однією з цілей було вирішувати питання з мігрантами з центральноазіатських країн - це зовнішні мігранти.

І з внутрішніми мігрантами з Кавказу - Дагестан, Чечня, Інгушетія. Викликати таке негативне ставлення. Хоча багато хто каже: ну ось, без мігрантів економіка Росії, робоча сила сильно постраждає. Я твердо вам скажу, що для спецслужб і навіть самого Путіна економіка Росії сьогодні – це третьорядне питання. Всі прекрасно розуміють, що головне питання – це Україна. Це досягнути, хоча б якихось мінімальних цілей у цьому протистоянні з доволі сильним, можна говорити на сьогодні, противником – Україною, яку у свій час вони намагалися за три дні захопити. Це і нервує, зашморг на власній шиї Путін вже відчуває достатньо живо, будемо говорити.



Які завдання могли отримувати керівники російського силового блоку, почавши вже звинувачувати Україну?



Якщо говорити про теракт, який був під контролем прапору ІДІЛ, "Ісламської держави", то виконано по всій класичній схемі, яка прийнята у спецслужбах, в принципі до моменту, коли можна прив'язати цей теракт до України. Все там організовано Федеральною службою безпеки достатньо чітко, наскільки можливо було керувати, по суті, чужим терористичним актом. Це раз.



Я сьогодні дивлюся на реакцію того ж Бортникова, Патрушева, навіть ця цікава заява – я хотів би зупинитися на Лукашенко, який сказав: "Вова мені зателефонував, ми всю ніч сиділи й ловили з Вовою оцих-от терористів. І Вова мене запитав: ти закриєш кордон? Я сказав – звичайно, неодмінно, я закрию білоруський кордон".



Це озвучує сам Лукашенко, це по суті його пряма мова. Тобто Росія навіть не може закрити власний кордон, просить іноземну державу, щоб закрити державний кордон. Якби згідно з їхнім планом, що терористи біжать в Україну, то Путін мав дзвонити Зеленському і просити закривати кордон з Росією вже з боку України?



Оцей тролінг з боку Лукашенка, навіть з боку Бортникова. Подивіться, як Бортников говорить: "Ось Путін висловив версію про те, що причетна Україна. Підозрювані підтверджують версію Путіна, нашого президента, і ми будемо за цією версією працювати, і обов'язково щось там доведемо".



Просто з ніг на голову поставлена ситуація. Найчистіший тролінг з боку Бортникова і те, що я казав, з боку Лукашенка – вони вже знущаються з цього, якщо дивитися збоку, то вони над Путіним просто знущаються у такий спосіб.



Я приблизно уявляю, якщо терористичний акт курувався ФСБ, то Бортников там, як кажуть, в стороні, навіть починаючи з рязанського цукру, з Волгодонська, де здійснювали підрив своїх громадян, своїх будинків для того, щоб спрямувати весь гнів населення проти Чечні. Сьогодні підривають "Крокус" для того, щоб спробувати спрямувати весь гнів росіян проти України.

І у таких випадках Путін і Патрушев використовують достатно вузьку групу співробітників ФСБ. Створюється спеціальна група, про діяльність якої взагалі ніхто не в курсі, навіть Бортников не в курсі, який тільки виконує якусь політичну роль.

Скоріш за все Путін часто приймає напряму оцих от Сиротнікових, Корольова та інших керівників ФСБ та заступників того ж ГРУ. І в умовах такого вузького обговорення, не такого обговорення, де частково на kremlin.ru показують, а тет-а-тет, у двох "келіш-меліш" домовляються, як проконтролювати терористичний акт, яку при цьому мету досягнути та який результат отримати.



Безпека конкретних громадян, як і у ті часи, абсолютно нікого не цікавить. Головне – отримати політичний результат. І ці люди, яких ви перерахували, постраждають чи не постраждають, думаю, що Бортников у зв'язку зі своїм віком може піти. І це не та фігура, яка може у майбутньому принести якісь проблеми тому ж Путіну. Може постраждати Колокольцев (міністр внутрішніх справ РФ) , який цілковито упустив "Крокус", його прямий обов'язок забезпечувати охорону подібних об'єктів. Можуть постраждати деякі інші люди, навіть не постраждати, як це називається, легко позбутися.



Які там розклади? Що собою являє Бортников? Які у нього стосунки с Патрушевим? Це персонажі певного крила чи окремого плану? У стратегічному управлінні подібними процесами кому звітують, хто дає письмовий наказ?



Почну з кінця: письмові розпорядження голови, керівника спецслужби стосуються якихось загальних політичних питань, оперативно-розшукової, фінансової діяльності та інших питань. Коли стосується питання конкретної спецоперації, ніяких документів не оформлюється на рівні керівництва. Оформлюється справа оперативної розробки, така літерна справа, до якої має доступ дуже вузьке коло співробітників. А інколи навіть один співробітник веде операцію, подібну в "Крокусі".



Тому, оці взаємовідносини, як вони будуються, я знаю на своєму власному досвіді. Я був головою КНБ Казахстану, й окрім мене президент Назарбаєв міг будь-якого мого заступника викликати й всі плітки, внутрішню кухню послухати не з моїх вуст як голови, а від мого заступника чи навіть керівника якогось департаменту. І по розповідях моїх колег тут, у Відні, ситуація у спецслужбах Росії ще більш складна.

Довіра Путіна до конкретних керівників, будемо говорити, дуже низька.

І він часто викликає того ж Сироткіна, того ж Корольова, навіть керівника служби економічної безпеки Алпатова, який там, як то кажуть, улюбленець. Але кухня, яка склалася на сьогодні, - йде боротьба за пост керівника ФСБ. На нього претендує цей перший заступник Корольов, і більш наближений до Путіна Дорофеєв, керівник ФСБ по місту Москва та Московської області.



І ось ці дві фігури перебувають у такому підкилимному протиборстві. За результатами їхньої боротьби скоріш за все Дорофеєв може постраждати, як розповідають тут мої колеги, тому що на його території відбувся терористичний акт. Його органу ФСБ територіальна відповідальність, Красногорськ, чи як там називається, він мав контролювати.

Хоча ФСБ по місту Москва та Московській області вжила деякі заходи по "Крокусу", це помітно.

Агентура була зорієнтована на пошук терористів, але ФСБ по місту Москва не була скерована за прямою орієнтировкою ЦРУ США. Вони знали загальну обстановку, що американці оголошували.



Американці публічно закликали своїх громадян бути готовими, і це сталося за пару тижнів до теракту в "Крокусі". Якими каналами американці чи інші спецслужби могли дістати цю інформацію, що щось подібне може відбутися?



По-перше, це повідомлення спецслужб США певною мірою ламало карти спецслужбам Росії. Недарма на засіданні ФСБ Путін назвав це шантажем та провокацією, тому що це повідомлення дійсно могло зламати оцю всю оперативну гру, яку вела ФСБ під керівництвом Сироткіна. Цікаво те, що цю орієнтировку просто у загальному плані мали всі органи безпеки на території Російської Федерації, але відношення було таке, як сказав Путін. Тобто якщо найбільший начальник сказав, що це шантаж та провокація, то відповідне ставлення і було.



Але попри це я хочу повторити, ФСБ по Москві та Московській області вживали конкретні кроки. Недарма ці заходи, концерт у "Крокусі" групи "Пікнік", це п'ятниця, значить, просто співробітники як звичайні люди відвідують подібний концерт. І у таких випадках завжди органи безпеки надають наряд. Конкретний відділ ФСБ по Красногорську каже: "Сьогодні у "Крокусі" концерт і туди підуть такі-то співробітники". І це називається нарядом. Ніякої зброї у них немає, вони просто повинні фіксувати обстановку на великому масовому заході, виявляти там прибічників Навального чи ще якихось, у них там купа питань.

І навіть на відео помітно, що деякі чоловіки, які бігли з "Крокуса" під час теракту, були достатньо такої спецслужбістської зовнішності. Тобто це люди з офіційного наряду ФСБ і в той самий час просто такі, що відпочивають.

От уявіть місто Москва і 15-20% населення Москви – це люди в погонах. З урахуванням такого мілітаристського режиму Путіна мінімум 15% – люди в погонах. З цих 15% частина людей була на цьому концерті. Всі вони бігли. Ніхто не вживав заходів, щоб чинити найменший опір ось цим злочинцям. Я розумію, зброї нема, прийшли на концерт просто спостерігати. Водночас – абсолютний прокол. Тому доля того ж Дорофеєва достатньо складна, керівника ФСБ по місту Москва та Московській області.



Те, що ви питали: хто постраждає, а хто не постраждає? Я не думаю, що хтось буде покараний зі спецслужб. Все-таки Путін про цей напрям, цей терористичний акт прекрасно знав, це видно по всьому. Він прекрасно знав, що готується, що у результаті цього терористичного акту він мав отримати всенародну підтримку, що будуть зібрані мігранти, кожному буде надано по гвинтівці, раз умієте стріляти – підете воювати в Україну. Путін навіть отримав багато співчуття, як він каже, "від ворожих держав". Це ефект дуже потужний. Але найголовніший результат він не отримав – не зміг прив'язати Україну до цього терористичного акту.



На вашу думку, як зараз Кремль може діяти? Чи вони збираються робити замахи на керівників нашої держави, ті чи інші терористичні провокації? Чого нам в Україні чекати? Чи вони у такий спосіб хочуть розхитати мобілізаційний процес?



Особливе посилення мобілізації їм не потрібне, у них йде цей процес нормально. Єдине, в плані посилення мобілізації, я вже зазначав, що всі громадяни центральноазіатських держав, які отримали російські паспорти, і навіть ті, які не отримали паспорти, будуть мобілізовуватися на війну. Це один з елементів цього плану терористичного акту в "Крокусі". Це раз.



Другим напрямом, який сьогодні загрожує Україні, є пропагандистська хвиля про причетність України, тобто у пропагандистському плані буде йти все у цьому напрямі. Ви знаєте, що стосовно Малюка російська прокуратура порушує вже 150-ту кримінальну справу, оголошує Малюка і Буданова особами, які очолюють терористичну організацію. Це все нагнітається.



Відповідно, не сьогодні цей план – здійснити замах на керівництво спецслужб та держави України. Це не сьогодні. А планується і далі буде посилюватися для того, щоб у випадку здійснення подібних замахів була б якась підтримка, хоча б мінімальна, з боку Заходу, тим більш з боку цивільного населення Росії. Ось це планується використовувати.



Ми прекрасно розуміємо, у спецслужбах прекрасно розуміють, що будь-який здійснений, реалізований замах на керівництво України, на керівництво спецслужб України, ЗСУ буде мати певний моральний вплив на стан всередині України та на підвищення бойового духа у російських збройних силах. Тому, забезпечення безпеки оцих осіб повинно бути на найвищому рівні.



Ворог використовував і бив по Києву надзвуковими ракетами "Циркон". Свого часу, пам'ятаємо, убили генерала Джохара Дудаєва також наведеною ракетою через телефон.



Тому я ще раз кажу, що безпека такої категорії осіб має бути на найвищому рівні. Не повинні стидатися ні Зеленський, ні керівники ЗСУ, ні керівники спецслужб України питань посилення безпеки.

Я дивлюся, Буданов, він молодий хлопець й іноді йде на фронт, на лінію зіткнення. Пам'ятаєте, що під Залужним була досить складна ситуація. Ось ці всі моменти, на мій погляд, треба просто не допускати, прибирати. Будь-які ознаки здійснення терористичного акту або, як ви кажете, стосовно Дудаєва спрямовували конкретну ракету, не допускати подібних моментів. Це дуже важливо для морально-психологічного стану українського суспільства і зниження знищення ура-патріотів в Російській Федерації. Це все дуже важливо і необхідно.