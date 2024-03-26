У Москві заочно арештували голову СБУ Малюка за звинуваченням у теракті

Про це інформують російські ЗМІ "РБК" і "Известия".

"Постановою Басманного районного суду міста Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі суду додали, що термін арешту буде відраховуватись від моменту екстрадиції засудженого на територію РФ або його затримання в Росії.

Наразі Малюка оголошено у федеральний та міжнародний розшук.