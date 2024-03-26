У Москві заочно арештували голову СБУ Малюка за звинуваченням у теракті
Басманний суд Москви у вівторок, 26 березня, заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка за звинуваченням у терористичному акті
Про це інформують російські ЗМІ "РБК" і "Известия".
"Постановою Басманного районного суду міста Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі суду додали, що термін арешту буде відраховуватись від моменту екстрадиції засудженого на територію РФ або його затримання в Росії.
Наразі Малюка оголошено у федеральний та міжнародний розшук.
- Напередодні Голова Служби безпеки України розповів про деталі ліквідації засудженого за держзраду екснардепа Іллі Киви та так званого російського воєнкора Владлена Татарського.
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