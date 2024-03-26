"Віддають кармічні борги": Малюк в День СБУ розповів деталі ліквідації Киви, Татарського та так званого генпрокурора "ЛНР"

Про це він розповів повідомив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

На запитання, чи причетна СБУ до ліквідації таких персонажів як Кива, Царьов, Татарський, Малюк сказав, що "питання задане за адресою, але жодним чином ми не будемо визнавати цього". Проте розповів певні деталі.

"Кива – це засуджений держзрадник, негідник, який зрадив Україну, який працював довгий час на ворога. Окрім того, що він збирав і передавав інформацію, а потім виїхав за межі України до Росії, де продовжив працювати у вигляді говорючої голови ФСБ у проведенні спеціальних інформаційних операцій та інформаційно-психологічних операцій. Він курував ряд агентурних проникнень в Україні. Займався підготовкою диверсійних актів… Засуджений заочно до 14 років позбавлення волі. Зброя калібром 19, коротка, нарізна. Спрацювали в районах грудної клітини з подальшим контрольним пострілом у голову і він залишився назавжди поряд з місцем свого проживання у Підмосков’ї", - розповів він.

"Татарський. Взагалі негідник. Просто немає слів, як назвати цю особу… До 2014 року він був ув’язнений в тюрмах Донеччини, а потім його звільнили і він почав воювати у різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців. Він перебував у так званій Пятнашці, "Востоці". Він набрав там певної публічної ваги й став так званим рупором Донбаса, Вагнера, у нього було півтора мільйона підписників. Він хизувався тим, що вбивав, ґвалтував. Свого часу щодо наших військовополонених він увів андеграундну тюремну субкультуру й організував зґвалтування наших військових полонених. Тому він кармічно відповів перед українським народом. Ви пам’ятаєте той кафетерій у Пітері, підшефний Вагнеру, і ту статуетку йому вручили у вигляді його погруддя. Він її взяв. Там було 400 грамів термобару. Він спрацював як бритва для нього", - розповів Малюк про ліквідацію Татарського. Також він розказав про поранення письменника та воєнного злочинця Захара Прилєпіна.

"Прилєпін. Один з ідеологів "російського міру", який просто хизувався на всю Росію і далеко за її межами, що українців потрібно вбивати, як саме це потрібно робити… Їхав на свою дачу і по дорозі відбулося спрацювання відповідної танкової міни. В той день за кермом був його водій, також військовий злочинець, який вбивав наших співгромадян. Водій загинув на місці. Прилєпін був тяжко поранений. Дуже травмований його таз, його ноги і, вибачте, він залишився без геніталій", - повідомив очільник спецслужби.

"Горенко – генпрокурор "ЛНР", який разом з псевдосудами "ЛНР" засуджував до смертної кари наших воїнів, співгромадян, вибухнув у своєму кабінеті разом зі своїм заступником. 800 грамів пластиду було в кабінеті", - розповів Малюк.

Очільник СБУ також розповів про долю ще одного діяча окупаційної адміністрації.

"Корнет – "міністр внутрішніх справ" "ЛНР." Особисто організовував катування у 2014 році перейшов на бік ворога. Зайшов поголитися в перукарню, куди він ходив раз на тиждень, там і вибухнув. Правда, залишився живим, тяжким інвалідом", - додав очільник української спецслужби.

За словами Малюка, усі ці особи віддають кармічні борги перед українським народом.