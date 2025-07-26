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Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ходжес: Україна може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам
Ексклюзив

Ходжес: Україна може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам

Ірена Моляр
26 липня, 2025 субота
09:07
Війна з Росією безпілотник

Сьогодні Україна є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Немає сумнівів, що характер війни змінюється просто зараз, і саме Україна опинилася в центрі цієї трансформації. Безпілотники та інші автономні системи стали потужним новим інструментом, але це не означає, що роль сухопутних військ втратила значення. Неможливо утримувати чи захоплювати територію лише за допомогою дронів. Я розглядаю дрони як різновид боєприпасів — зброю, яку слід грамотно інтегрувати у загальну концепцію військових операцій", - зауважив генерал.

За його словами, якщо згадати минулий рік, коли Україна розпочала контрнаступ у Курській області, попри те, що Росія має тисячі безпілотників, українським силам вдалося здійснити несподіваний прорив через кордон без істотного виявлення.

"Сьогодні Україна, без перебільшення, є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій. Сподіваюся, що армія США уважно стежить за цим досвідом і робить висновки, як адаптуватися до нових реалій. Україна цілком може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам", - резюмував Ходжес.

 

Теги:
Відео
Новини
Україна
Технології
ЗСУ
ВПК
безпілотник
Студія Захід з Антоном Борковським
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