Кіберфахівці ГУР атакували судову систему РФ, - ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України разом із активістами групи ВО Team 7 жовтня атакували російську автоматизовану систему "Правосуддя", через яку у судах відбувається електронний документообіг
Про це повідомили співрозмовники РБК-Україна, Суспільного й "Бабеля".
За словами джерел, унаслідок атаки робота судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів паралізована. Водночас кіберфахівці отримали дані користувачів і внутрішню документацію системи "Правосуддя".
"Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу", - розповіли співрозмовники.
Джерела стверджують, що атакувати систему стало можливо через низьку кваліфікацію російських кіберфахівців та "дірки" в "розпіарених" системах кібербезпеки РФ від "Лабораторії Касперського", Positive Technologies та АТ "ІВК".
Довідково: "Правосуддя" - система електронного документообігу в російських судах усіх юрисдикцій та рівнів. Громадяни РФ подають через неї заяви, отримують консультації про судові позови й інформацію про призначення чи зміни засідань.
- Також сьогодні у РФ повідомили про "безпрецедентну хакерську атаку" на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВГТРК), унаслідок якої на пропагандистському каналі "Росія 24" зупинився вихід новин.
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