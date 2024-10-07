Кіберфахівці ГУР атакували судову систему РФ, - ЗМІ

Про це повідомили співрозмовники РБК-Україна, Суспільного й "Бабеля".

За словами джерел, унаслідок атаки робота судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів паралізована. Водночас кіберфахівці отримали дані користувачів і внутрішню документацію системи "Правосуддя".

"Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу", - розповіли співрозмовники.

Джерела стверджують, що атакувати систему стало можливо через низьку кваліфікацію російських кіберфахівців та "дірки" в "розпіарених" системах кібербезпеки РФ від "Лабораторії Касперського", Positive Technologies та АТ "ІВК".

Довідково: "Правосуддя" - система електронного документообігу в російських судах усіх юрисдикцій та рівнів. Громадяни РФ подають через неї заяви, отримують консультації про судові позови й інформацію про призначення чи зміни засідань.