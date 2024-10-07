Через хакерську атаку на пропагандистському телеканалі "Росія 24" припинився вихід новин. У Кремлі відреагували

Про це повідомляє російський Інтерфакс, а також співрозмовники "Бабеля", РБК-Україна та hromadske.

За словами джерел українських медіа, хакери вимкнули пропагандистські канали РФ завдяки атаці на державний медіахолдинг, і зранку 7 жовтня онлайн-мовлення припинили "Росія 1", "Росія 24", "Росія культура", РТР "Планета" та ще понад 20 інших.

"Привітали" Путіна з днем народження. За нашою інформацією, на болотах не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, а й телевізійне. Працівники компанії скиглять, що "знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії", - зазначив співрозмовник hromadske.

Водночас відповідальність за кібератаку взяло на себе проукраїнське анонімне хакерське угруповання Sudo rm-RF.

Реакція Кремля

Дмитро Пєсков назвав хакерську атаку "безпрецедентною", запевнивши, що фахівці "докладають величезних зусиль" для ліквідації наслідків атаки на "об'єкт критичної інфраструктури".

"Саме в ці години докладають величезних зусиль, щоб подолати наслідки цієї хакерської атаки, працюють фахівці, щоб з'ясувати всі обставини та зрозуміти, куди ведуть сліди тих, хто організував цю хакерську атаку на об'єкт критичної інфраструктури", - сказав він.

"Я хочу висловити підтримку колективу ВГТРК. Наш державний інформаційний холдинг, один з найбільших, зіткнувся з безпрецедентною хакерською атакою на свою цифрову інфраструктуру", - додав Пєсков.