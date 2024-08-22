"Показали правду війни": кіберфахівці ГУР атакували російські канали
Кіберфахівці української розвідки здійснили атаку на сервери російських телеканалів і показали в прайм-таймі відеоролики про війну в Україні
Про це повідомляють "Бабель", "Суспільне" та "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела у розвідці.
Зазначається, що відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших.
Частина каналів, які були під атакою ГУР, входять до медіахолдингу підсанкційного олігарха Андрія Комарова.
"Російські фахівці намагалися виправити ситуацію, однак через їхні дії було припинено трансляцію відразу девʼятьох телеканалів у РФ. Водночас ці контрзаходи не завадили ГУР зберегти доступ до їхніх серверів. Станом на ранок лише телеканал "Євразія 360" та ТВ-3 частково відновили свою роботу", - йдеться у повідомленні.
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