Українські хакери атакували розробника ядерної зброї у Челябінськ-70: отримано документацію, заблоковано інтернет

Про це інформує Інформаційний спротив.

Згідно з повідомленням, наслідки атаки перевершили всі очікування: понад 1173 комутаторів та 10 серверів "Веги" вийшли з ладу, а вся інформація на них була знищена. Це призвело до того, що вже 5 днів поспіль заблоковано доступу до Інтернету та зв'язку для низки стратегічних підприємств міста, перспективи їх відновлення залишаються невизначеними.

BO Team взяло на себе відповідальність за атаку, зазначивши, що "Вега" є єдиним провайдером у Снєжинську. При цьому, "ВНІІТФ" - Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики, розробник ядерних боєприпасів, залежить виключно від послуг "Веги".

Ключовою метою атаки, як стверджує BO Team, був збір персональних даних та документів "ВНІІТФ", який перебуває під санкціями.

"Здобуті в місцевих пабліках соцмереж красномовна переписка та коментарі свідчать, що через кібератаку можливий зрив державного оборонного замовлення", - йдеться у повідомленні.

BO Team заявляє про повну відповідальність за цей зрив та обіцяє продовжувати свою діяльність. Сама ж компанія лише повідомила, що її інфраструктура мережі зв’язку зазнала атаки, але обіцяла до середини 17 серпня все полагодити.

Однак, українські хакери з BO Team мають сумніви щодо можливості швидкого відновлення, натякаючи на тривалі наслідки атаки.

"BO Team" продовжує свою кібервійну з "ворогом" у режимі 24/7, детально розповідаючи про свої успіхи на своєму ТГ-каналі.