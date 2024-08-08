У Курській області заявили про DDoS-атаку на інтернет-ресурси регіону

Про це повідомляє місцевий канал Курської області.

Зазначається, що внаслідок хакерської атаки багато сервісів вийшли з ладу і тимчасово недоступні.

"Сьогодні інтернет-ресурси Курської області зазнали масованої DDoS-атаки. В результаті багато сервісів вийшли з ладу і тимчасово недоступні", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.

З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська підтвердили просування до 10 км углиб Курської області на тлі продовження механізованих наступальних операцій.