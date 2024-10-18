Кіберфахівці ГУР атакували супутниковий зв'зок у Росії, - ЗМІ

Про це повідомили джерела Бабеля, Суспільного та РБК-Україна.

Йдеться про кібератаку по IT-інфраструктурі російського національного оператора системи рухомого супутникового зв'язку "Морсвязьспутник".

Крім того, фахівці ГУР уразили російську державну систему контролю руху морського транспорту. Також під удар потрапила транспортна-логістична компанія Fesco, підприємства "Росморпорт" та "Росморречпорт".

"За результатами DDOS-атаки відбулися системні збої в доступі до вебсайтів та електронних ресурсів об'єктів атаки, зумовлено нестабільність супутникового зв'язку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Джерела в розвідці зазначили, що російським медіа наказали не розповідати про атаку - через це українська сторона не може об'єктивно оцінити економічні наслідки кібероперації.