Кіберфахівці ГУР атакували супутниковий зв'зок у Росії, - ЗМІ
Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на супутниковий звʼязок в Росії
Про це повідомили джерела Бабеля, Суспільного та РБК-Україна.
Йдеться про кібератаку по IT-інфраструктурі російського національного оператора системи рухомого супутникового зв'язку "Морсвязьспутник".
Крім того, фахівці ГУР уразили російську державну систему контролю руху морського транспорту. Також під удар потрапила транспортна-логістична компанія Fesco, підприємства "Росморпорт" та "Росморречпорт".
"За результатами DDOS-атаки відбулися системні збої в доступі до вебсайтів та електронних ресурсів об'єктів атаки, зумовлено нестабільність супутникового зв'язку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту", - йдеться у повідомленні.
Джерела в розвідці зазначили, що російським медіа наказали не розповідати про атаку - через це українська сторона не може об'єктивно оцінити економічні наслідки кібероперації.
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