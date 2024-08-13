Київські митники передали "Азову" вилучені російські автозапчастини вартістю 5,7 млн грн
Київські митники виявили спробу незаконно імпортувати партію російських автозапчастин загальною вартістю 5,7 млн грн. Зрештою, цю партію передали бригаді спецпризначення "Азов"
Про це повідомляє Державна митна служба України.
До України намагалися незаконно імпортувати партію різноманітних запчастин російського виробництва до транспортних засобів КамАЗ, ГАЗ, Газель тощо, загальною вагою 23 тонни.
Зʼясувавши, що запчастини виготовлені на підприємствах Росії та переміщені з Росії до Білорусі вже після повномасштабного вторгнення, митне оформлення товару було одразу призупинено, - сказали у митній службі.
Керуючись правовим режимом воєнного стану, цю партію запчастин загальною вартістю 5,7 млн грн за рішенням суду відчужено у компанії, що імпортувала товар, та передано бригаді спецпризначення "Азов" для відновлення та ремонту автотранспортних засобів, які стоять на балансі підрозділу і використовуються під час виконання бойових завдань.
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