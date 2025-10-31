"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський
На російсько-українському фронті "кіл зона" збільшилася до 20 км, а концентрація безпілотних засобів ураження ворога зростає
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" – збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати", – написав він.
Головком провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині. Він розповів про рішення евакуації поранених – ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів.
"Віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації безпілотними роботизованими комплексами. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть", – зазначив Сирський.
Водночас під час наради обговорили вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених. Зокрема, головком каже, що підтримав пропозицію залучити відповідні військові гелікоптери для прицільної евакуації, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою.
- Раніше Сирський казав, що ППО демонструє ефективність на рівні близько 74%, але потрібно докласти додаткові зусилля для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.14
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.87
- Актуальне
- Важливе