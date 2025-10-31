"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" – збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати", – написав він.

Головком провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині. Він розповів про рішення евакуації поранених – ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів.

"Віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації безпілотними роботизованими комплексами. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть", – зазначив Сирський.

Водночас під час наради обговорили вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених. Зокрема, головком каже, що підтримав пропозицію залучити відповідні військові гелікоптери для прицільної евакуації, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою.