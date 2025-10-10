Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Сирський: ППО демонструє ефективність на рівні 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики

Сирський: ППО демонструє ефективність на рівні 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики

Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2025 п'ятниця
11:14
Війна з Росією Олександр Сирський

За місяць росіяни збільшили число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. ППО демонструє ефективність на рівні близько 74%, проте, за словами головнокомандувача ЗСУ, потрібно докласти додаткові зусилля для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики

Зміст

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у facebook.

Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб. 

"Наша оборона – активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку. Завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені  захопити територію всієї Донецької області", - зазначив Сирський.

Він також зауважив, що попереду на українців чекають нові випробування. 

"За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики", - наголосив Сирський.

Він поінформував, що ЗСУ мають успіхи в реалізації програми DeepStrike. 

"Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70.  Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складники російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшено на 21%", - додав Сирський.

  • Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 9 жовтня поінформував, що за період Добропільської контрнаступальної операції було звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, ще 212,9 кв. км – зачищено від диверсантів.

Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
Tomahawk
Автор Марина Клюєва
9 жовтня, 2025 четвер
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
Іван Плачков
Автор Євген Козярін
8 жовтня, 2025 середа
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
12:04
Нобелівська премія
Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо
12:01
OPINION
Масована атака Росії: це, можливо, остання така перевірка українського тилу на витривалість
11:53
Партнерський матеріал
мережа "Аптек Доброго Дня" розвиває власні освітні програми
Емпатія як професійна якість: мережа "Аптек Доброго Дня" розвиває власні освітні програми і підтримує ЗСУ
11:47
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Ворог намагається знеструмити лівобережну частину України, - експерт з енергетики Ігнатьєв
11:33
Партнерський матеріал
Євроінтеграція попри війну: скринінг законодавства завершено, які подальші кроки?
11:30
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через масовану атаку в кількох областях нема світла: ситуація в енергосистемі 10 жовтня
11:13
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
10:46
ППО
Сили ППО вночі знешкодили 420 з 497 цілей, якими РФ била по Україні
10:41
Ексклюзив
Гетьман: щоб убезпечити міста, потрібно знищувати виробничі потужності РФ
10:22
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
10:15
Огляд
міжнародний огляд
ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:02
OPINION
Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Ворог робить акцент на захопленні Лиману: 63-тя ОМБр про бої за Торське та Зарічне
09:54
Володимир Зеленський
"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру
09:46
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
09:21
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО
09:02
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
08:29
Оновлено
Генштаб, фронт
За добу на фронті відбулося 245 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:28
Ексклюзив
тривога, стрес
Зробити одну маленьку річ, але зробити її усвідомлено: поради психологині, як заспокоїтися після обстрілів
08:04
OPINION
Трамп і Нобель: голуб полетить — яструб прилетить
07:45
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратили 1120 військових, 13 артсистем та 5 танків
07:29
Огляд
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
06:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС повідомив про припинення вогню у секторі Гази. Уряд Ізраїлю схвалив резолюцію
06:12
У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий
00:53
"Розвиток емпатії, інклюзивне мислення, психічне здоров’я": діти 5-10 років зможуть відвідувати інтерактивні заняття "Уроки Турботи"
00:00
Оновлено
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
2025, четвер
9 жовтня
22:52
Пішов із життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
22:23
Bring Kids Back UA
"Примушували ходити до російської школи і погрожували матері": Україна повернула 23 дітей та підлітків з ТОТ
21:51
Збірна України, Бельгія - Україна, Єгор Ярмолюк
ЧС-2026: Ребров розповів про втрату футболіста АПЛ перед грою з Ісландією
21:42
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного свідчить, що він має політичні амбіції, - політолог Саакян
21:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України
21:09
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
21:08
Анонс
Експозиція Алли Горської та Віктора Зарецького
50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки
20:59
Пресреліз
Арсеній Яценюк
Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк
20:38
Європарламент
Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
20:15
Ексклюзив
Юрій Ушаков
Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:50
Пресреліз
Андрій Парубій
"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
