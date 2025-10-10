Сирський: ППО демонструє ефективність на рівні 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у facebook.

Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб.

"Наша оборона – активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку. Завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецької області", - зазначив Сирський.

Він також зауважив, що попереду на українців чекають нові випробування.

"За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики", - наголосив Сирський.

Він поінформував, що ЗСУ мають успіхи в реалізації програми DeepStrike.

"Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складники російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшено на 21%", - додав Сирський.