За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 9 жовтня поінформував, що за період Добропільської контрнаступальної операції було звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, ще 212,9 кв. км – зачищено від диверсантів
Про це він повідомив у telegram-каналі.
Олександр Сирський провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління щодо Добропільської контрнаступальної операції.
"Заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань.Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попри безперервні контратаки з боку противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих напрямках. У ході операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, ще 212,9 кв. км — зачищено від диверсійно-розвідувальних груп.
Читайте також: Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
"З'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження. Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною", - наголосив головнокомандувач.
Сирський також додав, що нині здійснюються заходи з недопущення просування противника на Покровському напрямку, а також із вдосконалення логістики та захисту доріг і критичної інфраструктури.
- 26 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ завдали російській армії понад 3 тисячі втрат особового складу, більшість з них — безповоротно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе