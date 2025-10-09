За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський

Про це він повідомив у telegram-каналі.

Олександр Сирський провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління щодо Добропільської контрнаступальної операції.

"Заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань.Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри безперервні контратаки з боку противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих напрямках. У ході операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, ще 212,9 кв. км — зачищено від диверсійно-розвідувальних груп.

Читайте також: Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський

"З'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження. Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною", - наголосив головнокомандувач.

Сирський також додав, що нині здійснюються заходи з недопущення просування противника на Покровському напрямку, а також із вдосконалення логістики та захисту доріг і критичної інфраструктури.