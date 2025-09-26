"Путін бреше лідерам": Зеленський заявив, що в межах Добропільської наступальної операції РФ зазнала понад 3 тис. втрат особового складу
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в межах Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ російська армія зазнала понад 3 тис. втрат особового складу, більшість із них – безповоротні
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Загальні втрати росіян тільки в рамках нашої Добропільської контрнаступальної операції – вже більше трьох тисяч, більшість із них це безповоротні втрати. Саме там росіяни хотіли здійснити один зі значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують", – заявив Зеленський.
Він підкреслив, що Москва не перший рік мусить придумувати нові причини, чому терміни її цілей в Україні постійно переносяться.
"Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей… І це показово, що попри все, що Росії кажуть у світі, вони все одно відповідають тільки новими спробами штурмів та новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі. Реально хворі війною, і чи можливо їх вилікувати – це питання. Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитись, – це сила, сильні рішення, сильна допомога", – акцентував президент.
- 22 вересня Сирський заявив, що минулої доби українські воїни відновили контроль над 1,3 кв. км території та провели пошук та знищення противника на території 2,1 кв. км Покровського району Донецької області.
