Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сили оборони України продовжують дії на Добропільському напрямку. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

Під час ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб.

Також знищено 11 одиниць військової техніки, зокрема артилерійських систем – 4; БПЛА – 6, мотоциклів – 1.

Загалом за час операції станом на 00:00 22 вересня 2025 року звільнено 164,5 кв. км, 180,8 кв. км – зачищено від ДРГ противника.

"Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять", - поінформував Сирський.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповоротні – 1492. Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць з російської неволі.

Також окупанти втратили 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спеціальної техніки – 1, БПЛА – 173.