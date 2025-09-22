Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
Минулої доби українські воїни відновили контроль над 1,3 кв. км території та провели пошук та знищення противника на території 2,1 кв. км Покровського району Донецької області
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Сили оборони України продовжують дії на Добропільському напрямку. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.
Під час ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб.
Також знищено 11 одиниць військової техніки, зокрема артилерійських систем – 4; БПЛА – 6, мотоциклів – 1.
Загалом за час операції станом на 00:00 22 вересня 2025 року звільнено 164,5 кв. км, 180,8 кв. км – зачищено від ДРГ противника.
"Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять", - поінформував Сирський.
Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповоротні – 1492. Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць з російської неволі.
Також окупанти втратили 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спеціальної техніки – 1, БПЛА – 173.
- Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку.
