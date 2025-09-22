Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби окупанти з території РФ завдали в артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бачівськ, Стара Гута Сумської області; Блешня Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 5 атак загарбників, ще 3 боєзіткнення тривають. Росіяни завдали п’ять авіаційних ударів, скинули 15 керованих авіаційних бомб, та здійснили 103 артилерійські обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили 5 ворожих атак, ще 2 боєзіткнення тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили 2 наступальні дії ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося 8 боєзіткнень поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Ставки, Шандриголове, Дерилове, Торське, Зарічне, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку на даний час тривають 2 боєзіткнення поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники 12 разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в бік Степанівки; наразі бої тривають у трьох локаціях.

На Покровському напрямку 32 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 8 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове. Три бойові зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Запоріжжю та Залізничному Запорізької області; Львовому та Миколаївці Херсонської області.