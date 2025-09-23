Росіяни другу ніч поспіль атакують Запоріжжя авіабомбами: спалахнули пожежі, є загиблий
У ніч на вівторок, 23 вересня, окупанти завдали щонайменше п'яти ударів фугасними авіабомбами по Запоріжжю, спричинивши пожежі в приватних будинках та на об'єктах промислової інфраструктури. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік
Очільник ОВА Іван Федоров о 00:07 поінформував про вибухи в місті, через декілька хвилин лунали повторні вибухи. Згодом стало відомо про пожежу в приватній забудові внаслідок атаки росіян.
"Зафіксовано щонайменше п'ять ударів ворога по Запоріжжю. Виникли пожежі. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – додав він.
Пізніше Федоров зазначив, що ворог бив по нічному місту шістьма ФАБами. Крім того, за його словами, виникли пожежі на території об’єктів промислової інфраструктури.
Варто зазначити, це друга ніч поспіль, коли окупанти атакують Запоріжжя авіабомбами.
Зранку Федоров уточнив, що унаслідок російської атаки загинув чоловік - його тіло рятувальники дістати з-під завалів.
- Вранці понеділка, 22 вересня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя та область керованими авіабомбами. Унаслідок влучань в місті палали пожежі, 3 людини загинуло, ще двоє поранені.
