Росіяни другу ніч поспіль атакують Запоріжжя авіабомбами: спалахнули пожежі, є загиблий

Очільник ОВА Іван Федоров о 00:07 поінформував про вибухи в місті, через декілька хвилин лунали повторні вибухи. Згодом стало відомо про пожежу в приватній забудові внаслідок атаки росіян.

"Зафіксовано щонайменше п'ять ударів ворога по Запоріжжю. Виникли пожежі. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – додав він.

Пізніше Федоров зазначив, що ворог бив по нічному місту шістьма ФАБами. Крім того, за його словами, виникли пожежі на території об’єктів промислової інфраструктури.

Варто зазначити, це друга ніч поспіль, коли окупанти атакують Запоріжжя авіабомбами.

Зранку Федоров уточнив, що унаслідок російської атаки загинув чоловік - його тіло рятувальники дістати з-під завалів.