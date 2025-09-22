Окупанти за ранок скинули на Запоріжжя та область щонайменше 5 авіабомб: 2 людини загинуло, ще двоє поранені
Вранці понеділка, 22 вересня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя та область керованими авіабомбами. Унаслідок влучань в місті палають пожежі, 2 людини загинуло, ще двоє поранені
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
О 04:26 він попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та Запоріжжю.
Менш ніж за 10 хвилин Федоров сповістив про вибухи в місті. О 04:43 пролунали повторні вибухи.
"Росіяни атакують Запоріжжя. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав очільник ОВА.
Згодом з'ясувалось, що унаслідок атаки в місті виникла пожежа.
О 04:53 Федоров повідомив про нові вибухи.
Пізніше він уточнив, що ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури. Знищено і пошкодженого автівки.
"Ворог наніс 5 ударів по Запоріжжю. Атакував обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. За попередньою інформацією минулося без постраждалих", - зазначив Федоров.
Після 05:25 в області майже одночасно пролунало два вибухи, через 10 хвилин - третій.
"З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто щонайменше 5 авіабомб", - зазначив Федоров, додавши до допису фото з наслідками ударів.
Знову вибухи пролунали о 06:07.
О 06:14 Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка.
"Такими є попередні трагічні наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Інформація про поранених встановлюється", - підкреслив він.
Пізніше він уточнив, що кількість жертв зросла до 2. Крім того, дві людини отримали поранення.
"Один з поранених у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", - додав він.
- Вдень у неділю, 21 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Унаслідок ворожої атаки на Київщині загорілася триповерхівка та приватні будинки, є постраждалий, Сумах пролунало три вибухи, поранено людину, а на Полтавщині сталося влучання по території підприємства.
