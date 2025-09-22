Окупанти за ранок скинули на Запоріжжя та область щонайменше 5 авіабомб: 2 людини загинуло, ще двоє поранені

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 04:26 він попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та Запоріжжю.

Менш ніж за 10 хвилин Федоров сповістив про вибухи в місті. О 04:43 пролунали повторні вибухи.

"Росіяни атакують Запоріжжя. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав очільник ОВА.

Згодом з'ясувалось, що унаслідок атаки в місті виникла пожежа.

О 04:53 Федоров повідомив про нові вибухи.

Пізніше він уточнив, що ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури. Знищено і пошкодженого автівки.

"Ворог наніс 5 ударів по Запоріжжю. Атакував обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. За попередньою інформацією минулося без постраждалих", - зазначив Федоров.

Після 05:25 в області майже одночасно пролунало два вибухи, через 10 хвилин - третій.

"З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто щонайменше 5 авіабомб", - зазначив Федоров, додавши до допису фото з наслідками ударів.

Знову вибухи пролунали о 06:07.

О 06:14 Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

"Такими є попередні трагічні наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Інформація про поранених встановлюється", - підкреслив він.

Пізніше він уточнив, що кількість жертв зросла до 2. Крім того, дві людини отримали поранення.

"Один з поранених у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", - додав він.