"Кількість охочих зросла": у ГУР розповіли, скільки військових РФ здалися в полон в рамках проєкту "Хочу жить"

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, збільшення кількості звернень російських окупантів із бажанням здатися в поло пов'язане, зокрема, з активізацією ворожого наступу на фронті.

В українській розвідці також зазначають, що чимало солдатів ворожої армії добровільно заздалегідь просяться до українського полону.

"Кількість звернень до державного проєкту "Хочу жить" з боку російських загарбників і справді зросла. І кількість охочих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проєкту уже понад 300 російських окупантів здалося в український полон", - розповів Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що частина з них одразу виявила бажання не бути обміняними, або навіть доєднатися до Сил безпеки і оборони.