"Кількість охочих зросла": у ГУР розповіли, скільки військових РФ здалися в полон в рамках проєкту "Хочу жить"
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що останнім часом було зафіксоване зростання кількості звернень з боку російських військових, які виявили бажання здатися в український полон. Загалом їхня кількість сягнула 300 військових
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За словами Юсова, збільшення кількості звернень російських окупантів із бажанням здатися в поло пов'язане, зокрема, з активізацією ворожого наступу на фронті.
В українській розвідці також зазначають, що чимало солдатів ворожої армії добровільно заздалегідь просяться до українського полону.
"Кількість звернень до державного проєкту "Хочу жить" з боку російських загарбників і справді зросла. І кількість охочих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проєкту уже понад 300 російських окупантів здалося в український полон", - розповів Юсов.
Представник ГУР підкреслив, що частина з них одразу виявила бажання не бути обміняними, або навіть доєднатися до Сил безпеки і оборони.
- У березні речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко повідомив, що сайт вже отримав понад 33 тисячі звернень від російських військових: щодня надходить від 50 до 100 запитів.
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