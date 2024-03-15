Сайт "Хочу жить" отримав понад 33 тис. звернень від військових РФ
Речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко повідомив, що сайт вже отримав понад 33 тисячі звернень від російських військових: щодня надходить від 50 до 100 запитів
Про це він розповів на пресконференції в Медіацентрі Україна, передає Укрінформ.
"Кількість звернень на проєкт "Хочу жить" стабільно зростає. Станом на сьогодні отримано понад 33 тисячі звернень з боку російських військових. Кількість тих хто здався по проєкту – понад 270 осіб, про яких ми можемо говорити. Вони є непублічними в цілях безпеки", - сказав Матвієнко.
Він зазначив, що загальна кількість відвідувань сайту - понад 49 мільйонів, з них 45 млн – з території РФ. Кількість звернень росіян збільшується чи зменшується залежно від ситуації на фронті, втім, щодня надходить від 50 до 100 звернень.
- Раніше у проєкті "Хочу жить" розповіли, що на гарячу лінію до державного проєкту добровільної здачі в полон для російських військовослужбовців частіше звертаються самі бійці РФ, а не їхні родичі.
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