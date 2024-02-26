Кожна сьома українська школа пошкоджена через агресію Росії, - МОН

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець на форумі "Україна. Рік 2024", передає Укрінформ.

"Кожна сьома школа в Україні на сьогодні пошкоджена внаслідок повномасштабного вторгнення. Більше як 3,5 тис. закладів освіти зазнали тих чи інших руйнувань, майже 400 повністю зруйновані", - сказав він.

Кудрявець додав, що згідно з останніми оцінками Світового банку, для відновлення освітньої інфраструктури державі потрібно майже $14 млрд. Заступник міністра акцентував, що частину пошкоджених освітніх закладів неможливо відновити.

За його словами, руйнування освітньої інфраструктури впливає, зокрема, на якість навчання та соціалізацію дітей.

"Майже мільйон дітей перебувають на дистанційній формі навчання, коли вони взагалі не можуть мати персональної комунікації, соціалізації зі своїми друзями та вчителями. Мільйон дітей мають доступ до змішаної форми навчання. Це означає, що вони не можуть мати постійне навчання вживу, але мають можливість іноді відвідувати школу", - зауважив Кудрявець.