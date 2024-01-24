За 700 днів повномасштабного вторгнення Росія пошкодила понад 1600 шкіл, ще 200 зруйновані
Російські окупанти за час повномасштабного вторгнення повністю зруйнували щонайменше 200 шкіл та пошкодили понад 1600 закладів
Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків, передає Медіацентр Україна - Укрінформ.
"Якщо казати про зруйновану освітню інфраструктуру в цілому по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 шкіл зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то це кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень. І це безумовно спричиняє відсутність доступу до освіти в дітей", - сказав він.
За словами Сташківа, станом на січень 2024 року в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно.
"Вони не можуть відвідувати школи і навчаються з використанням дистанційних технологій. І в умовах війни це насправді є викликом як для вчителів, так і для самих учнів", - зауважив заступник міністра.
- Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії щонайменше 1732 дитини постраждали в Україні. Станом на 24 січня 521 дитина загинула, ще 1211 - постраждали.
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