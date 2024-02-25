Кожне просування ворога - це великі втрати для них, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зауважив, що окупанти зазнають величезних втрат під час кожного просування на лінії фронту
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Окупанти продовжують максимально тиснути на наші позиції. Після захоплення Авдіївки вони й далі намагаються просуватись. Втім, ми теж не сидимо на місці. Всі повинні розуміти, що будь-яке просування противника супроводжується його великими втратами. Зокрема, особового складу та техніки. Я переконаний, що це все дасть свій результат. Згодом ми зможемо використати це на свою користь", - пояснив Цехоцький.
Офіцер також розповів, яку техніку окупанти залучають для наступальних дій на позиції ЗСУ.
"Нових зразків техніки в росіян ми не спостерігаємо. Традиційно росіяни залучають для наступальних дій танки Т-72 та БМП-1. Вони намагаються штурмувати наші позиції не новою технікою. Думаю, що скоро ми побачимо танки Т-34 на полі бою", - додав він.
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