Кремль маніпулює переговорними пропозиціями Китаю і Туреччини для підриву міжнародної підтримки України, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Китай і Туреччина продовжують створювати власні переговорні платформи нібито для врегулювання ситуації в Україні, якими Кремль користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкоджати подальшій міжнародній підтримці України.

Очікується, що після зустрічей у Росії спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей, який у Москві заявив, що "неможливо" обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії і без "врахування її інтересів у сфері безпеки", згодом відвідає Україну та деякі країни ЄС.

Водночас турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан під час Анталійського дипломатичного форуму 3 березня висловив сподівання Туреччини, що переговори про припинення вогню в Україні "розпочнуться найближчим часом", і що він вважає, що "обидві сторони досягли межі" того, чого вони можуть досягти військовими засобами.

У звіті Інституту підкреслюють, що російські офіційні особи продовжують безпідставно звинувачувати Україну і Захід у відсутності мирних переговорів між Росією та Україною, попри численні публічні російські заяви, які свідчать про те, що Росія не зацікавлена в добросовісних мирних переговорах з Україною.

Аналітики ISW продовжують вважати, що будь-які заяви про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є, швидше за все, спробою імітувати зацікавленість, щоб викликати упереджувальні поступки Заходу щодо українського суверенітету і територіальної цілісності та покласти відповідальність про переговори на Україну і Захід.