Кремль маніпулює переговорними пропозиціями Китаю і Туреччини для підриву міжнародної підтримки України, - ISW
Російська влада маніпулює запропонованими Китаєм і Туреччиною переговорними майданчиками для підриву подальшої міжнародної підтримки України
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Китай і Туреччина продовжують створювати власні переговорні платформи нібито для врегулювання ситуації в Україні, якими Кремль користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкоджати подальшій міжнародній підтримці України.
Очікується, що після зустрічей у Росії спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей, який у Москві заявив, що "неможливо" обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії і без "врахування її інтересів у сфері безпеки", згодом відвідає Україну та деякі країни ЄС.
Водночас турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан під час Анталійського дипломатичного форуму 3 березня висловив сподівання Туреччини, що переговори про припинення вогню в Україні "розпочнуться найближчим часом", і що він вважає, що "обидві сторони досягли межі" того, чого вони можуть досягти військовими засобами.
У звіті Інституту підкреслюють, що російські офіційні особи продовжують безпідставно звинувачувати Україну і Захід у відсутності мирних переговорів між Росією та Україною, попри численні публічні російські заяви, які свідчать про те, що Росія не зацікавлена в добросовісних мирних переговорах з Україною.
Аналітики ISW продовжують вважати, що будь-які заяви про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є, швидше за все, спробою імітувати зацікавленість, щоб викликати упереджувальні поступки Заходу щодо українського суверенітету і територіальної цілісності та покласти відповідальність про переговори на Україну і Захід.
- 3 березня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявили, що врегулювання війни в України неможливе без урахування російських інтересів.
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