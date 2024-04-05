Кремль роздає лояльним до влади російським бізнесменам відібрані в України компанії, - британська розвідка
Росія роздає прокремлівським бізнесменам, які підтримують війну в Україні, підприємства, що були відібрані на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначаться, що з початку повномасштабного вторгнення РФ поставила під державний контроль близько 180 компаній, імовірно, вартістю приблизно $11,5 мільярдів.
"Іноземні компанії майже напевно були пріоритетними, включаючи компанії, що належать росіянам, які живуть за кордоном. Цілком імовірно, це пов'язано з прагненням держави зменшити зовнішні (зокрема західні) зв'язки в російській економіці", - йдеться у повідомленні.
Водночас РФ перерозподіляє активи кремлівським бізнесменам, які підтримують війну в Україні. Ця деприватизація, ймовірно, пов’язана із закликом президента Росії Володимира Путіна створити нову націоналістичну еліту, сформовану війною в Україні.
"Збільшення витрат на оборону майже напевно збільшило фінансовий тиск на російську державу разом з економічними санкціями та потоками капіталу з Росії з початку вторгнення. Російська держава, швидше за все, встановить більший контроль над компаніями в "стратегічних" галузях, таких як оборона", - вважають у розвідці.
- Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Херсонської області створюють "шкільні музеї спеціальної воєнної операції", завдяки яким поширюють свою пропаганду.
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