Кремль роздає лояльним до влади російським бізнесменам відібрані в України компанії, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначаться, що з початку повномасштабного вторгнення РФ поставила під державний контроль близько 180 компаній, імовірно, вартістю приблизно $11,5 мільярдів.

"Іноземні компанії майже напевно були пріоритетними, включаючи компанії, що належать росіянам, які живуть за кордоном. Цілком імовірно, це пов'язано з прагненням держави зменшити зовнішні (зокрема західні) зв'язки в російській економіці", - йдеться у повідомленні.

Водночас РФ перерозподіляє активи кремлівським бізнесменам, які підтримують війну в Україні. Ця деприватизація, ймовірно, пов’язана із закликом президента Росії Володимира Путіна створити нову націоналістичну еліту, сформовану війною в Україні.

"Збільшення витрат на оборону майже напевно збільшило фінансовий тиск на російську державу разом з економічними санкціями та потоками капіталу з Росії з початку вторгнення. Російська держава, швидше за все, встановить більший контроль над компаніями в "стратегічних" галузях, таких як оборона", - вважають у розвідці.