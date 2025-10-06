Кремль урізає фінансування "відбудови" тимчасово окупованих територій

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

Найбільше урізання торкнеться житлового будівництва, ремонту будинків та об’єктів ЖКГ — на 22%. Також менше виділятимуть кошти на ремонт доріг і відновлення комунальних мереж.

"Це чергове свідчення, що так звана "відбудова" від Кремля є лише пропагандистською картинкою. Росія сама зруйнувала населені пункти, довела інфраструктуру до занепаду, а тепер згортає фінансування її відновлення", - зазначає ЦПД.

Показовим прикладом є вибух газу у багатоповерхівці в місті Хрустальний на Луганщині, який стався напередодні. У ЦПД наголосили, що подібні трагедії - результат деградації систем життєзабезпечення, що окупаційна влада неспроможна ані обслуговувати, ані модернізувати.