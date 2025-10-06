Кремль урізає фінансування "відбудови" тимчасово окупованих територій
У держбюджеті РФ на 2026 рік планують скоротити фінансування програми "Відновлення інфраструктури та сприяння економічному розвитку" для окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей майже на 32,4 млрд рублів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації
Найбільше урізання торкнеться житлового будівництва, ремонту будинків та об’єктів ЖКГ — на 22%. Також менше виділятимуть кошти на ремонт доріг і відновлення комунальних мереж.
"Це чергове свідчення, що так звана "відбудова" від Кремля є лише пропагандистською картинкою. Росія сама зруйнувала населені пункти, довела інфраструктуру до занепаду, а тепер згортає фінансування її відновлення", - зазначає ЦПД.
Показовим прикладом є вибух газу у багатоповерхівці в місті Хрустальний на Луганщині, який стався напередодні. У ЦПД наголосили, що подібні трагедії - результат деградації систем життєзабезпечення, що окупаційна влада неспроможна ані обслуговувати, ані модернізувати.
- 4 жовтня стало відомо, що Росія будує в Маріуполі найбільший військово-патріотичний центр "Воїн".
