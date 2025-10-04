Росія будує в Маріуполі найбільший військово-патріотичний центр "Воїн", - волонтер Осиченко

Про це в етері Еспресо розповів президент Маріупольського телебачення.(2019-2023), волонтер, громадський діяч Микола Осиченко

"Прямо зараз Росія будує в Маріуполі найбільший військово-патріотичний центр “Воїн”. Цей центр будується саме для молоді. Росіяни прямо заявляють, що це для того, щоб молодь була готова до дострокової служби в армії. Там є окопи, бліндажі, макети домівок, щоб дітки вже відпрацьовували бойові дії в будинках і т.д. Тобто, росіяни продовжують повну мілітаризацію", - розповів Осиченко.

За словами волонтера, попри намагання росіян навʼязати навчання й освітню програму, деякі діти продовжують потайки навчатись онлайн в українських школах. Таким чином вони готуються після досягнення 18-річчя виїхати з тимчасово окупованих територій.

"Також в Маріуполі, якщо не помиляюсь у 2024 році, росіяни закінчили будівництво та запустили військово-морське юхимівське училище, Тобто, там вже навчаються наші дітки й вони стануть російськими військовими. Втім, не все так погано. Не забуваймо про закон еволюції, коли діти як правило розумніші за своїх батьків. Саме так людство прогресує. Так от, наші діти в Маріуполі досі навчаються онлайн в українських школах. Вони це роблять потайки від сусідів, друзів і дехто це робить потайки від батьків. Тобто, діти бачать і розуміють, що батьки, не всі, а деякі, стали проросійськими. Тому ці діти випрацювали для себе алгоритм дій. Вони повинні дожити до 18 років й виїхати з окупованих територій, якщо до цього часу ці території не повернуться знову під контроль України", - додав він.