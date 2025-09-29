Після короткої підготовки у таборах - на фронт: Андрющенко розповів, як РФ перекидає на Донеччину нових мобілізованих
Центр вивчення окупації фіксує нові перекидання живої сили та військової техніки у російській армії
Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
За інформацією Андрющенка, на кінець тижня фіксується активізація перекидань по всіх напрямах.
"Запорізький напрям - росіяни заходять підрозділами, які рухаються організованими колонами по 10–15 одиниць автомобільної техніки. Це свідчить про централізоване підсилення угруповання, ймовірно для підтримки стабільності оборони та компенсації поточних втрат", - пише очільник ЦВО.
На Новопавлівський напрямок росіяни активно постачають деревину для облаштування фортифікацій.
"Північ Донецької області. Залишається домінуючим напрямом перекидань. В основі - переміщення щойно мобілізованих підрозділів після короткої підготовки у таборах. Окремої уваги заслуговує активне використання транспорту без тактичних маркувань. Це може свідчити як про спроби приховати реальні обсяги перекидань, так і про нестачу часу та ресурсів для належного маркування. У підсумку можна сказати, що фронт знову "прийшов у рух", і це чітко відображається на переміщеннях", - йдеться у повідомленні.
Водночас Петро Андрющенко поділився інформацією, що минулого тижня майже щодня підбита техніка РФ завозилась із Запорізького напрямку на ремонт у Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.
- 28 вересня Андрющенко поділився інформацією, що рівень СЗЧ в російській окупаційній армії дуже високий, часто окупанти залишають військові частини зі зброєю в руках.
