Після короткої підготовки у таборах - на фронт: Андрющенко розповів, як РФ перекидає на Донеччину нових мобілізованих

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За інформацією Андрющенка, на кінець тижня фіксується активізація перекидань по всіх напрямах.

"Запорізький напрям - росіяни заходять підрозділами, які рухаються організованими колонами по 10–15 одиниць автомобільної техніки. Це свідчить про централізоване підсилення угруповання, ймовірно для підтримки стабільності оборони та компенсації поточних втрат", - пише очільник ЦВО.

На Новопавлівський напрямок росіяни активно постачають деревину для облаштування фортифікацій.

"Північ Донецької області. Залишається домінуючим напрямом перекидань. В основі - переміщення щойно мобілізованих підрозділів після короткої підготовки у таборах. Окремої уваги заслуговує активне використання транспорту без тактичних маркувань. Це може свідчити як про спроби приховати реальні обсяги перекидань, так і про нестачу часу та ресурсів для належного маркування. У підсумку можна сказати, що фронт знову "прийшов у рух", і це чітко відображається на переміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Водночас Петро Андрющенко поділився інформацією, що минулого тижня майже щодня підбита техніка РФ завозилась із Запорізького напрямку на ремонт у Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.