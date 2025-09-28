Рівень СЗЧ в російській армії значно вищий, ніж в ЗСУ, там активно діють загороджувальні загони, - Андрющенко
Рівень СЗЧ в російській окупаційній армії дуже високий, часто окупанти залишають військові частини зі зброєю в руках
Про це в етері Еспресо розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Я не розумію, чому у нас про це мало говорять, але в російській окупаційні армії рівень самовільного залишення частин дуже високий. Цей рівень значно більший, ніж в Силах оборони України. При тому, що кардинальна різниця полягає в тому, що в нас загороджувальних загонів не існує. Минулого року ми оприлюднювали дані, які ми отримали від наших партизанів. Так от, у двох військових частин армії РФ, які частково базуються в Донецьку й Маріуполі, рівень СЗЧ становить понад 10 тис. осіб. І це лише дві військові частини, які перебувають на лінії фронту", - розповів Андрющенко.
За його словами, активний пошук окупантів, які залишили військову частину, починається лише у випадках, коли вони тікають зі зброєю.
"Їх дуже активно шукають. Всі окуповані населені пункти забиті листівками про пошук СЗЧ. Єдине, що прям активні пошукові заходи з пошуку СЗЧ в окупантів починаються, коли хтось втік зі зброєю. А це відбувається систематично. Зокрема, щомісяця від 5 до 10 окупантів тікають зі зброєю. Також відомо і про велику кількість СЗЧ на території РФ", - додав він.
