"Крок на випередження": дипломат Пристайко щодо пропозиції України відновити перемовини з РФ наступного тижня
Те, що Україна запропонувала відновити перемовини з Росією на тлі 50 днів, які Трамп дав Путіну на завершення літнього наступу, є кроком на випередження
Таку думку висловив дипломат, Міністр закордонних справ України (2019-2020), Надзвичайний та Повноважний Посол України у Великій Британії (2020-2023) Вадим Пристайко в етері Еспресо.
"Це дійсно такий крок на випередження (те, що Україна запропонувала Росії відновити перемовини щодо припинення війни, - ред.), тобто, якщо Трамп не зрозуміло чому, з люб'язності дав аж 50 днів приблизно до завершення зручної для військової кампанії погоди, то чому б нам не спробувати перервати цей трек таким чином, як вони зробили, пам'ятаєте, із санкціями. Вони ж (росіяни, - ред.) теж креативненько підійшли і зірвали нам тоді санкції європейські. Тим, що запропонували переговори, на які всі поїхали, там нікого, ну, крім Мединського, не виявилось", - зазначив він.
Вадим Пристайко зауважив, що перемовинами вочевидь займатиметься Рада національної безпеки та оборони, враховуючи, що колишній міністр оборони Рустем Умєров 18 липня став її секретарем.
"Ну, крім того, є вже внутрішня політична складова. Міністр Рустем Умєров став главою РНБО. Було питань багато всередині: Для чого? От вам, будь ласка. Ми одразу робимо перший крок радикальний. І це також зазвичай внутрішній сигнал, що РНБО зараз буде активно працювати. Напевно, саме РНБО буде фокусом цих зусиль переговорних, ну і взагалі всього того, що ми зараз побачимо", - сказав дипломат.
- 19 липня президент Володимир Зеленський зазначив, що Росії треба перестати ховатися від рішень, і повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні нову зустріч наступного тижня.
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