"Переговорну динаміку треба збільшувати". Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня, Зеленський підтримав

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств", - наголосив Зеленський.

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Також президент повідомив, що наразі з російською стороною тривають переговори щодо обмінів. Україна продовжує виконувати всі домовленості, досягнуті під час попередньої зустрічі в Стамбулі. Він зазначив, що команда вже працює над реалізацією наступного обміну.

"І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир, дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - додав Зеленський.