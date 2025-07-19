"Переговорну динаміку треба збільшувати". Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня, Зеленський підтримав
У суботу, 19 липня, президент Володимир Зеленський зазначив, що Росії треба перестати ховатися від рішень, і повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні нову зустріч наступного тижня
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств", - наголосив Зеленський.
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Також президент повідомив, що наразі з російською стороною тривають переговори щодо обмінів. Україна продовжує виконувати всі домовленості, досягнуті під час попередньої зустрічі в Стамбулі. Він зазначив, що команда вже працює над реалізацією наступного обміну.
"І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир, дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - додав Зеленський.
- 17 липня в Україну завдяки проведеним репатріаційним заходам вдалося повернути тіла 1000 загиблих, включно з військовослужбовцями.
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