Кулеба навів Блінкену аргументи для надання Україні ракет ATACMS

Про це Кулеба написав у Х.

Очільник МЗС України подякував Блінкену за підтримку США України й повідомив про актуальні і поточні першочергові потреби українських військових: боєприпаси, протиповітряна оборона, засоби дальньої дії.

"У цьому контексті я навів аргументи для надання Україні ракет ATACMS дальністю 300 км+. Продовження військової допомоги США є критично важливим. Ми активно працюємо разом над рішеннями, і міністр Блінкен підтвердив, що США продовжуватимуть мобілізувати підтримку", - наголосив Кулеба.