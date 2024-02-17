Кулеба навів Блінкену аргументи для надання Україні ракет ATACMS
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях Мюнхенської конференції зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і навів йому аргументи для надання Україні ракет ATACMS
Про це Кулеба написав у Х.
Очільник МЗС України подякував Блінкену за підтримку США України й повідомив про актуальні і поточні першочергові потреби українських військових: боєприпаси, протиповітряна оборона, засоби дальньої дії.
"У цьому контексті я навів аргументи для надання Україні ракет ATACMS дальністю 300 км+. Продовження військової допомоги США є критично важливим. Ми активно працюємо разом над рішеннями, і міністр Блінкен підтвердив, що США продовжуватимуть мобілізувати підтримку", - наголосив Кулеба.
- Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що Україна може отримати ракети ATACMS, які американці планують утилізувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе