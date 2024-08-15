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Літак, 1220 військових і 50 БПЛА: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Катерина Єсікова
15 серпня, 2024 четвер
07:33
Війна з Росією Збитий російський літак

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1220 військових. Сили оборони уразили ворожий літак і збили 50 безпілотників

Зміст

Про це 15 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 595 620 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8484 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 426 (+24) од,
  • артилерійських систем – 16 868 (+47) од,
  • РСЗВ – 1154 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 922 (+1) од,
  • літаків – 367 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 598 (+50),
  • крилатих ракет ‒ 2428 (+2),
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 775 (+65) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2813 (+0) од.

Українські захисники вночі 14 серпня під час виконання бойового завдання знищили російський винищувач Су-34 на території Курської області.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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