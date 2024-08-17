Літній чоловік з Курщини, у вбивстві якого Росія звинуватила українських військових, насправді живий, - ЦПД
Літній чоловік з російського пропагандистського відео, якого нібито вбили українські військові, насправді живий. До того ж він сам українець
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Нещодавно пропаганда РФ активно поширювала відео, на якому буцімто українські військові у касках з нацистською символікою принижують літнього чоловіка в зоні проведення операції у Курській області", - йдеться у повідомленні.
Російські військові звинуватили українських військових у його нібито вбивстві та відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення та ймовірного вбивства літнього чоловіка.
Центр протидії дезінформації верифікував інформацію в МВС України та повідомив, що цього чоловіка розшукали - він живий та неушкоджений. До того ж встановили, що цей чоловік є громадянином України.
"Російська пропаганда вкотре цинічно використовує цивільних людей для розповсюдження своєї брехні та посилення маніпуляцій.Закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам інформації та не піддаватися на маніпуляції ворога", - додали у ЦПД.
- Раніше Центр протидії дезінформації спростував черговий російський фейк, що киян, які живуть поблизу "центрів прийняття рішень", закликали покинути домівки.
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