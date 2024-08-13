РФ поширює фейк, що киян, які живуть поблизу "центрів прийняття рішень", закликали покинути домівки
Центр протидії дезінформації спростував черговий фейк РФ: російськими телеграм-каналами шириться інформація, що киян, які живуть поблизу "центрів прийняття рішень" закликали покинути домівки
Про це інформує ЦПД.
Вказано, що ворожі телеграм-канали почали поширювати скриншот, який зроблений нібито з одного будинкових чатів Києва. У ньому йдеться про те, що Печерська районна адміністрація в Києві нібито закликає киян, які живуть біля "центрів прийняття рішень", покинути свої будинки.
"Верифікувавши інформацію в Печерській районній адміністрації, Центр повідомляє, що поширюване рашистами застереження – це фейк, який має на меті викликати панічні настрої та підірвати моральний дух киян. Жодних подібних повідомлень адміністрація не розсилала", - йдеться у повідомленні.
Фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation
Втім у ЦПД наголосили, що ризик російських обсягів існує постійно, тож громадян закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог і перебувати у безпечних місцях.
- Раніше Служба безпеки України заявила, що спецслужби РФ поширюють фейки стосовно ситуації в Курській області, безпідставно звинувачуючи українських військових у вчиненні воєнних злочинів.
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