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СБУ: РФ може інсценувати злочини проти цивільних Курщини, щоб звинуватити в них Україну

Марія Науменко
12 серпня, 2024 понедiлок
18:19
Війна з Росією ЗСУ, зброя, Міноборони

Служба безпеки України заявила, що спецслужби РФ поширюють фейки стосовно ситуації в Курській області, безпідставно звинувачуючи українських військових у вчиненні воєнних злочинів

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з повідомленням, Україна отримала дані, що найближчим часом Москва може здійснити провокацію: інсценувати злочини проти мирних жителів Курської області та звинуватити у них українських військових.

За з інформацією СБУ, метою провокацій є дискредитація ЗСУ та поширення фейкових наративів про "злочини української армії". Насправді ця провокація є реакцією на успішне просування українських військ та нездатність російської армії ефективно протидіяти їхньому наступу.

У СБУ попередили, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави. 

"Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими РФ, так і щодо цивільного населення, - зауважили в СБУ. - Українські воїни неухильно наближають Перемогу України. І жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді", - 

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

У понеділок, 12 серпня, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині.

Теги:
Україна
Росія
СБУ
ЗСУ
фейк
пропаганда
Курськ
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