Литва передала Україні нову партію військової допомоги
У середу, 28 серпня, в Україну надійшла військова допомога від Литви: ЗСУ отримали навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка
Про це інформує міноборони Литви.
"Литва продовжує надавати військову допомогу Україні. 28 серпня в Україну прибули навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка для українських військових", - йдеться у повідомленні.
Фото: Міністерство оборони Литви
У міноборони вказали, що цьогоріч Україна вже отримала від Литви 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, бронетранспортери М113, системи протидії безпілотникам, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частково розібраний легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос", навантажувачі, причепи, розкладні ліжка, а також іншу підтримку.
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 млн євро, а загальна підтримка перевищила 1 мільярд євро.
- Під час засідання Ради Україна – НАТО 28 серпня члени Північноатлантичного альянсу підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні.
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