Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Про це інформує міноборони Литви.

"Литва продовжує надавати військову допомогу Україні. 28 серпня в Україну прибули навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка для українських військових", - йдеться у повідомленні.

Фото: Міністерство оборони Литви

У міноборони вказали, що цьогоріч Україна вже отримала від Литви 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, бронетранспортери М113, системи протидії безпілотникам, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частково розібраний легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос", навантажувачі, причепи, розкладні ліжка, а також іншу підтримку.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 млн євро, а загальна підтримка перевищила 1 мільярд євро.