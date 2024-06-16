Лубінець: Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що якби Росія виявила зацікавленість у поверненні своїх військовополонених, обмін у форматі "всіх на всіх" уже б давно відбувся
Про це він сказав у коментарі Укрінформу.
"Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялася від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені, - ред.) просто не потрібні", - сказав омбудсман.
Лубінець назвав абсолютною російською пропагандою намагання РФ перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.
Він також зазначив, що особисто неодноразово звертався, через посередників і напряму, щоб РФ передавала Україні тіла загиблих героїв і героїнь. За його словами, досі немає інформації щодо літака, в якому буцімто перевозили українських військовополонених і який Україна начебто збила.
"Якщо вони стверджують, що наші герої були вбиті, будь ласка, передайте нам тіла. Якби росіяни були зацікавлені в прозорому розслідуванні цього інциденту, вони, по-перше, миттєво допустили б міжнародних експертів до місця падіння цього літака, по-друге, давно допустили б міжнародних експертів до експертиз, по-третє, вони максимально швидко передали б тіла. Вони це затягують, напевно тому, що залишається купа запитань", - констатував уповноважений ВР.
Він указав на схожість ситуації з масовим убивством українських полонених в Оленівці.
"Це, на мій погляд, така сама спроба дискредитації України з боку РФ, яку ми вже бачили влітку 2022 року, коли росіяни вбили військовополонених в Оленівці. Один в один. Ніби все це відбувалося за допомогою озброєнь, які нам передали міжнародні партнери: в Оленівці це були Himars, в літаку – Patriot", - підкреслив Лубінець.
- У п'ятницю, 31 травня, Україні вдалося повернути з російського полону 75 людей - серед них є воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.
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