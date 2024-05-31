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Оновлено

Україна повернула з російського полону 71 бійця та 4 цивільних

31 травня, 2024 п'ятниця
13:36
Війна з Росією Обмін полоненими

У п'ятницю, 31 травня, Україні вдалося повернути з російського полону 75 людей - серед них є воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних

Зміст
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат", - йдеться у повідомленні президента.

Зазначається, що наразі 71 боєць та 4 цивільних перебувають на рідній землі.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак уточнив, що серед повернутих українців є рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні.

Крім цього, з них 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках. 

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що серед визволених оборонців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. 

"Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках", - додали у штабі.

  • 8 лютого Україна повернула з полону 100 людей. Більшість з них – захисники Маріуполя.
Теги:
Суспільство
Україна
ЗСУ
полонені
обмін полоненими
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2024, п'ятниця
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