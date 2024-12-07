Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з Росії 1029 українських дітей

Про це повідомляє Укрінформ.

"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалось повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що ключовим посередником у процесі повернення є Катар.

Крім того, омбудсман зауважив, що основною проблемою залишається верифікація, оскільки Росія не надає інформації про місцезнаходження українських дітей.

"Ми використовуємо всі важелі, щоб отримати інформацію щодо місця перебування української дитини, відновити її документи, а потім переконати чи надати інформацію нашим партнерам. Вони проводять свою комунікацію з російською стороною. І потім ми пропрацьовуємо вже логістичні маршрути, як ми повертаємо наших дітей", - заявив він.