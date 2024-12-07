Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з Росії 1029 українських дітей

Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з Росії 1029 українських дітей

Марія Науменко
7 грудня, 2024 субота
13:31
Війна з Росією діти, злочини росії

У суботу, 7 грудня, уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україні вдалося повернути 1029 депортованих Росією українських дітей

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалось повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", - зазначив Лубінець. 

Він підкреслив, що ключовим посередником у процесі повернення є Катар.

Крім того, омбудсман зауважив, що основною проблемою залишається верифікація, оскільки Росія не надає інформації про місцезнаходження українських дітей.

"Ми використовуємо всі важелі, щоб отримати інформацію щодо місця перебування української дитини, відновити її документи, а потім переконати чи надати інформацію нашим партнерам. Вони проводять свою комунікацію з російською стороною. І потім ми пропрацьовуємо вже логістичні маршрути, як ми повертаємо наших дітей", - заявив він.

  • 2 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на третьому пленарному заході Міжнародної коаліції за повернення українських дітей повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Наразі існує ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Катар
воєнні злочини Росії
Дмитро Лубінець
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
5 грудня, 2024 четвер
Політолог Таран розповів, які три обіцянки Трамп може дати Путіну, щоб змусити його до паузи у війні
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак
Автор Катерина Єсікова
5 грудня, 2024 четвер
Єрмак заявив, що Україна готова негайно провести вибори після встановлення справедливого миру
Габріелюс Ландсбергіс
Автор Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
"Ми витратили трильйони на Ірак та Афганістан": очільник МЗС Литви вважає розміри допомоги Україні "мізерними"
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 грудня
13:22
родини військових пікетують за встановлення чітких термінів військової служби
У Києві відбувся пікет за чіткі терміни військової служби
13:21
Сирійські повстанці взяли під контроль місто Дараа, - CNN
13:07
Аліса Вайдель
Німецька ультраправа AfD висунула Алісу Вайдель кандидатом у канцлери
12:48
Олександр Ломако
"Щоб звільнити місто із заручників": в. о. мера Чернігова Ломако оголосив про відставку
12:29
хмарна погода
Хмарно і вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю
12:06
Огляд
Грузія протести
Що відбувається у Грузії: протести через зупинку євроінтеграції, розгони активістів та затримання
12:05
OPINION
Мир треба наближати, цілячись у ворога
11:43
Оновлено
РФ 6 грудня атакувала Запоріжжя: десять людей загинули, серед поранених діти
11:28
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Уповноважені особи мають розібратися, чому командування ПВК "Схід" економить на засобах збиття розвідувальних БПЛА, - авіаційний експерт Хазан
11:21
вугілля
Війська РФ атакували вугільне підприємство біля Покровська: поранені працівники
10:49
Домінікана
Ховали у вантажі бананів: у Домініканській Республіці вилучили рекордні 9,5 тонн кокаїну
10:37
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
"Вже беруть техніку з "Мосфільму": військовослужбовець Сазонов про втрати техніки окупантів на Курщині
10:11
F-16
Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії
10:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині через падіння уламків є руйнування
10:00
Херсонська область
Росіяни скинули з дрона вибухівку на жителя Кіндійки на Херсонщині
10:00
OPINION
Блог Дмитро Лиховій
Розмови про мир: не наступаймо на ті самі граблі
09:45
США Україна
Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому
09:10
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану
09:02
ППО
Сили ППО за ніч знищили 7 з 14 ворожих безпілотників
08:55
Морські дрони SeaBaby
Морські дрони ВМС атакували захоплені газові платформи біля Криму
08:46
нафта
ЄС цьогоріч збільшив на 20% закупівлі палива з Індії, виробленого з російської нафти
08:40
Херсонська область
Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині: поранено чоловіка
08:26
Огляд
Ойкумена на передку, лікування тривоги, майстрування світла - 5 книг про те, як все змінити
08:26
Донецька область
Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
08:12
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті відбулося 177 боєзіткнень: найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках
08:08
Анонс
Карпати, УПЛ
УПЛ: результати та розклад матчів 16-го туру
08:03
OPINION
Порада Зеленському: домовитися з Трампом, щоб після війни не чіпали
07:50
Олаф Шольц
Шольц після розмови з Трампом заявив, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України
07:30
втрати окупантів
Втрати армії РФ у живій силі перевищили 750 тис. військових
07:22
новини Львівщини
Росіяни зранку вдарили балістикою по Сумщині
06:52
індія оон
Партія прем'єра Індії звинуватила США у дестабілізації ситуації в країні: у Держдепі відреагували
06:39
Оновлено
ракета
РФ ударила ракетою по адмінбудівлі у Кривому Розі: є загиблі, серед поранених 6-річна дитина
06:35
Литва прапор
Голова мінкульту Литви розкритикував заяву свого наступника, в якій той закликав таврувати російську культуру
05:42
ядерна зброя
Іран різко прискорив темпи збагачення урану, - МАГАТЕ
03:57
Джо Байден
Байден заявив, що для стримування агресії РФ в Європі розгорнуті близько 80 тис. військових США
03:30
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Оголошення надзвичайного воєнного стану в Південній Кореї: проти президента Юн Сук Йоля порушили кримінальну справу
02:32
У Кривому Розі через зрив опалювального сезону порушили кримінальну справу
01:55
Оновлено
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі влада кинула спецпризначенців для розгону багатотисячного мітингу біля парламенту
01:29
ОБСЄ
Ексочільник МЗС Туреччини Сінірліоглу став генсеком ОБСЄ
00:45
Оновлено
санкції проти рф
У ЄС не змогли схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ через зауваження Литви та Латвії, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV