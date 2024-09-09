Маємо розглядати три напрямки просування противника: Згурець про Покровський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш складними, що і підтверджує статистика бойових зіткнень. Зараз ситуація, коли просування ворога у напрямку Покровська призупинено. На цій ділянці маємо розглядати три напрямки просування противника. Перший – на Покровськ через Гродівку та Новогродівку, до речі, там ситуація стабілізована, як каже головком Сирський. Однак динаміка спроб з боку загарбника залишається", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, багато досліджувачів зазначають, що на знімках видно добудування досить потужних ліній оборони навколо Покровська, також між Мирноградом і Покровськом.

"Але ворог зараз трохи змістив акценти, і другим напрямком є спроба його просування на північний захід у бік Селидового. Там також окупанти призупинені. Непростий на цій ділянці північний напрямок, де ми маємо низку населених пунктів (Українське, Гірник), адже противник намагається просуватися і має певні успіхи. А коли ми говоримо про найбільш тривожні дзвіночки, то це якраз була інформація про окупацію Невельського, який є східним опорним пунктом у кишені, де були Карлівка, Невельське та Красногорівка. Слід сказати, що Невельське трималося майже 2 роки, однак з перевагою сили та техніки росіянам вдалося його захопити", - зауважив військовий експерт.

На думку аналітика, зараз створюються певні ризики для нашого угруповання, яке перебуває у трикутнику Красногорівка – Карлівка – Невельське.

"Тут ще особливість полягає у тому, що дії противника біля Українського та Галицинівки створюють загрозу для тилу нашого угруповання військ, бо ворог рухається вздовж обох берегів річки Вовча. Думаю, що зараз українська сторона буде здійснювати заходи, які пов'язані з плановим відходом з цієї кишеньки, яка утворилася в ході бойових дій. Навіть у разі вирівнювання лінії фронту на цій ділянці у загарбника особливих переваг не буде. Головне, щоб у нас були сили та засоби чітко розуміти свої можливості у балансуванні подальших ворожих спроб просуватися до Курахівки, а потім до Курахового, аби далі створювати загрози по всій лінії, починаючи від Курахового до Вугледара", - пояснив Згурець.