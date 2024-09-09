Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Маємо розглядати три напрямки просування противника: Згурець про Покровський напрямок
Ексклюзив

Маємо розглядати три напрямки просування противника: Згурець про Покровський напрямок

Ірена Моляр
9 вересня, 2024 понедiлок
09:54
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що зараз створюються певні ризики для нашого угруповання, яке перебуває у трикутнику Красногорівка – Карлівка – Невельське

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш складними, що і підтверджує статистика бойових зіткнень. Зараз ситуація, коли просування ворога у напрямку Покровська призупинено. На цій ділянці маємо розглядати три напрямки просування противника. Перший – на Покровськ через Гродівку та Новогродівку, до речі, там ситуація стабілізована, як каже головком Сирський. Однак динаміка спроб з боку загарбника залишається", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, багато досліджувачів зазначають, що на знімках видно добудування досить потужних ліній оборони навколо Покровська, також між Мирноградом і Покровськом.

"Але ворог зараз трохи змістив акценти, і другим напрямком є спроба його просування на північний захід у бік Селидового. Там також окупанти призупинені. Непростий на цій ділянці північний напрямок, де ми маємо низку населених пунктів (Українське, Гірник), адже противник намагається просуватися і має певні успіхи. А коли ми говоримо про найбільш тривожні дзвіночки, то це якраз була інформація про окупацію Невельського, який є східним опорним пунктом у кишені, де були Карлівка, Невельське та Красногорівка. Слід сказати, що Невельське трималося майже 2 роки, однак з перевагою сили та техніки росіянам вдалося його захопити", - зауважив військовий експерт.

На думку аналітика, зараз створюються певні ризики для нашого угруповання, яке перебуває у трикутнику Красногорівка – Карлівка – Невельське.

"Тут ще особливість полягає у тому, що дії противника біля Українського та Галицинівки створюють загрозу для тилу нашого угруповання військ, бо ворог рухається вздовж обох берегів річки Вовча. Думаю, що зараз українська сторона буде здійснювати заходи, які пов'язані з плановим відходом з цієї кишеньки, яка утворилася в ході бойових дій. Навіть у разі вирівнювання лінії фронту на цій ділянці у загарбника особливих переваг не буде. Головне, щоб у нас були сили та засоби чітко розуміти свої можливості у балансуванні подальших ворожих спроб просуватися до Курахівки, а потім до Курахового, аби далі створювати загрози по всій лінії, починаючи від Курахового до Вугледара", - пояснив Згурець.

  • 9 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Російська армія здійснила щонайменше 4770 обстрілів території України.
Теги:
Україна
Росія
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Вугледар
Покровськ
Читайте також:
Курська область
Автор Юлія Лаврук
7 вересня, 2024 субота
Жителям підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курщини показують новини, заборонені на росТБ
Уніформа для дітей на ТОТ
Автор Світлана Кравченко
7 вересня, 2024 субота
Окупанти хочуть, щоб учні на ТОТ України носили радянську форму, як за Сталіна
томос
Автор Ірена Моляр
6 вересня, 2024 п'ятниця
Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.35
  • EUR
    Купівля 45.24
    Продаж 45.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
10:42
граната
У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході в "АТБ": є постраждалі, - Суспільне
10:37
Ексклюзив
знищені окупанти
Це досить ефективний засіб викурювання ворога: радник Командувача сухопутних військ ЗСУ про дрон "Дракон"
10:15
Оновлено
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії. Є жертви
10:13
Швеція
У Швеції тимчасово закривали найбільший аеропорт через невідомі дрони
10:03
OPINION
Павло Вернівський
Традиційні війни відходять у минуле
09:54
хакер
Розвідка Німеччини заявила, що хакерська група ГРУ РФ здійснювала кібератаки проти країн НАТО та ЄС
09:47
Десна
У Десні біля Чернігова потемніла вода: місцями фіксується масовий замор риби
09:19
пістолет
Озброєний водій із Йорданії вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході
09:16
У ЦПД назвали головні пропагандистські тактики РФ на території Польщі
08:56
Ексклюзив
Зруйнований дитсадок у Мирнограді
У Мирнограді на Донеччині залишається понад 2 тис. людей: журналістка про евакуацію з міста
08:39
Оновлено
"Шахеди", дрони, ППО
Росія в ніч на 9 вересня атакувала Україну: у Харкові є 2 "прильоти" КАБів
08:32
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака по Україні: сили ППО знищили 2 російські ракети та 6 "шахедів"
08:27
Хусити
США знищили 3 безпілотники та 2 ракетні системи хуситів у Ємені
08:15
Камала Гарріс
Якщо Гарріс виграє у Північній Кароліні, вона стане президентом, - губернатор штату
08:13
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Понад 160 боєзіткнень за добу на фронті: у Генштабі розповіли, де росіяни атакують найактивніше
08:03
Валерій Залужний, Чехія, допомога Україні
"Не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою": керівник генштабу Чехії закликав Захід дозволити Україні бити по цілях у РФ
08:02
OPINION
Чому втомився український президент
07:37
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною
07:18
На фото втрати окупантів
Війська РФ за добу на фронті втратили 3 танки, 26 артсистем і 1150 окупантів
07:10
ППО,безпілотники аеропорти Росія
Пожиттєва заборона на в'їзд до РФ та в окупацію: правозахисники розповіли про нові деталі "фільтрації" в Москві
06:49
Прапор Словаччини
У ЄС пригрозили Словаччині призупиненням фінансування через відхід від демократії, - Bloomberg
06:40
Оновлено
"Буян-М"
Росія утримує у Чорному морі один носій "калібрів"
06:09
Олександр Сирський
Ми робимо все, щоб не втратити Покровськ, - Сирський
05:47
полтава обстріл
Серпень став другим місяцем за кількістю цивільних жертв війни у 2024 році, - ООН
00:06
Індія росія прапор
Індія відправляє представника до Москви, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України, - ЗМІ
2024, неділя
8 вересня
23:53
Настоятель Святогірської лаври митрополит УПЦ МП Арсеній
Настоятель Святогірської лаври, якого судять за допомогу армії РФ, не хоче їздити на судові засідання до Слов'янська
23:46
Ексклюзив
Україна Польща
Відгукнуться у майбутньому, - політолог Саакян про виклики у відносинах між Польщею та Україною
23:15
Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму
Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму
22:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
22:42
Андрій Сибіга
Сибіга звільнив свою заступницю Ірину Боровець, а також відкликав тимчасового повіреного в Грузії
22:23
Ексклюзив
Німеччина уряд
"Дуже тривожна історія": аналітик Голубов про результати виборів у Німеччині
22:22
Круїзний лайнер Icon of the Seas
Греція планує запровадити збір з відвідувачів круїзних лайнерів, щоб запобігти надмірному туризму
22:19
Юлія Латиніна
Латиніна заявила, що якщо Україна за деколонізацію РФ, то хай відмовиться від Криму, Донбасу і Галичини
21:55
Автівка ЗСУ
"Ніж у спину": в Дніпрі спалили автівку голови патронатної служби 93 бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової
21:34
Ананас
"Фруктовий код": в Європі шириться новий спосіб знайомств у супермаркетах
21:22
Огляд
пожежа на заводі в Тульській області
Велика пожежа на Тульщині, атака на Новоросійськ та знищений склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:11
Ілюстративне фото
На Білгородщині внаслідок атаки БПЛА горять резервуари з паливом
21:04
Ексклюзив
посольство РФ
"Можливості значно підірвані": керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про розвідмережу РФ у світі
20:57
Розкаже Байдену, Трампу і Гарріс: Зеленський поділився деталями плану перемоги України з конгресменами США
20:45
Оновлено
Росіяни застосували "Торнадо-С" для удару по харківському передмістю Дергачі: одна людина загинула, 12 поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV