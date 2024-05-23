Малюк підтвердив, що Україна оснастила дрон Sea Baby системами "Град"

Про це він повідомив на саміті фандрейзингової платформи UNITED24, йдеться на сайті СБУ.

За словами Малюка, Служба безпеки застосувала дрон Sea Baby з РСЗВ "Град" у грудні 2023 року.

"Ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося", - сказав він.

Водночас Малюк зазначив, завдяки морським дронам Україна може збільшити перелік потенційних цілей на морі. Голова СБУ наголосив, одна з пріоритетних цілей - Кримський міст, який СБУ вразили двічі, зокрема за допомогою Sea Baby.

Також він додав, дрони Sea Baby - багатоцільові платформи, на які СБУ ставить додаткове озброєння, аби виконувати різні завдання. За його словами, БПЛА також ефективно здійснює дистанційне мінування, і таким чином було вражено 4 кораблі РФ.

"Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", - наголосив глава СБУ.