Відтепер українські дрони Sea Baby можуть дістатися будь-куди у Чорному морі

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону.

"Ми звісно ж не можемо розкривати всі технічні характеристики, щоб не допомагати ворогу, але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких працювала й продовжує працювати команда фахівців СБУ спільно із ВМС та іншими побратимами. Наприклад, Sea Baby 2024 року - це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом та технічними характеристиками. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Це означає, що СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря", - заявив Дехтяренко.

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За словами речника, у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі та неманеврені, їх легко могли виявляти ворожі РЛС. Крім цього, західні дрони не мали бойової частини, бо використовувались для логістики чи розвідки.

"Сьогодні дрон вартістю у 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів", - заявив він.

Загалом, за словами Дехтяренко, ці дрони уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст. Речник наголосив, що кожна з операцій розроблялася з участю голови СБУ Василя Малюка.