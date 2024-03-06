Майже тонна вибухівки, понад 1000 км ходу: СБУ показала дрон Sea Baby "Авдіївка", створений за донати

Про це інформує СБУ.

"Перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. Sea baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога", - йдеться у повідомленні.

Як розповів бригадний генерал СБУ Хантер, дрони нової партії мають вдосконалені характеристики, більшу бойову та маневрову спроможність. Зокрема, новий Sea baby може доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів.

Надалі кожна модель дронів пройде повний цикл морських випробувань, в процесі яких команда розробників СБУ адаптуватиме новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах.

"Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямі, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача - знищувати окупантів і наближати перемогу", - сказав голова СБУ Василь Малюк.

Кошти на дрони отримали завдяки збору, який організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank і Олегом Гороховським, волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим. У рекордні терміни вдалося зібрати майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів.