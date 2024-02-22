UNITED24 оголосила збір на 35 морських дронів. За декілька годин надійшло майже 20 млн грн

Про це у телеграм повідомив віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Оголошуємо збір на 35 морських дронів. Фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank, Сергій Стерненко й Ігор Лаченков збирають 297,5 мільйона гривень для СБУ на дрони Sea Baby", - йдеться у дописі.

Федоров зазначив, що морські безпілотники вже змінили ситуацію в Чорному морі й знищують російські кораблі.

"Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby – розробка Служби безпеки України. Вони здатні нести 850 кілограмів вибухівки, розганятися до 90 км/год та долати відстань у 1 000 кілометрів", - додав урядовець.

Згодом він оприлюднив перелік перших великих спонсорів проєкту:

8 500 000 грн від фармкомпанії ІнтерХім;

5 000 000 грн від Uklon;

1 000 000 грн від Нової пошти;

1 000 000 грн від магазину Enjoy the wood;

1 000 000 грн від INTERTOP;

1 000 000 грн від Акордбанк;

1 000 000 грн від VARUS;

500 000 грн від мережі аптек АНЦ.

"Долучайтеся до збору й допоможіть знищити кораблі, з яких Росія обстрілює українські міста. Очищуємо море від мотлоху разом", - закликав Федоров, додавши "Це морський бій! Ваш донат — ваш хід!".