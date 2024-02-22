UNITED24 оголосила збір на 35 морських дронів. За декілька годин надійшло майже 20 млн грн
Фандрейзингова платформа UNITED24 оголосила збір на 35 морських дронів для СБУ на суму близько 300 млн грн. За декілька годин надійшло майже 20 млн грн
Про це у телеграм повідомив віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Оголошуємо збір на 35 морських дронів. Фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank, Сергій Стерненко й Ігор Лаченков збирають 297,5 мільйона гривень для СБУ на дрони Sea Baby", - йдеться у дописі.
Федоров зазначив, що морські безпілотники вже змінили ситуацію в Чорному морі й знищують російські кораблі.
"Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby – розробка Служби безпеки України. Вони здатні нести 850 кілограмів вибухівки, розганятися до 90 км/год та долати відстань у 1 000 кілометрів", - додав урядовець.
Згодом він оприлюднив перелік перших великих спонсорів проєкту:
- 8 500 000 грн від фармкомпанії ІнтерХім;
- 5 000 000 грн від Uklon;
- 1 000 000 грн від Нової пошти;
- 1 000 000 грн від магазину Enjoy the wood;
- 1 000 000 грн від INTERTOP;
- 1 000 000 грн від Акордбанк;
- 1 000 000 грн від VARUS;
- 500 000 грн від мережі аптек АНЦ.
"Долучайтеся до збору й допоможіть знищити кораблі, з яких Росія обстрілює українські міста. Очищуємо море від мотлоху разом", - закликав Федоров, додавши "Це морський бій! Ваш донат — ваш хід!".
- Президент України Володимир Зеленський повідомив у грудні 2023 року, що у межах благодійної платформи United24 зібрано $500 млн.
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